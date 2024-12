POSTIGLIONE, GIOVANE OPERAIO MUORE NELLA ZONA INDUSTRIALE

Un uomo di 36 anni ha perso la vita questo pomeriggio in un opificio sito nella zona industriale di Postiglione, nel Salernitano. A quanto si apprende, il giovane, Domenico Caputo, stava lavorando nell’azienda di famiglia, quando – per causa ancora da accertare – è rimasto schiacciato da un camion parcheggiato nei pressi dello stabilimento. Sul posto i carabinieri della locale Stazione e i sanitari del 118 della Croce Rossa che, purtroppo, non hanno potuto che constatare il decesso dell’operaio, conosciuto e stimato nella comunità del centro alburnino, sotto choc per l’accaduto. Il 36enne era anche parente del sindaco Carmine Cennamo.

Ad esprimere cordoglio il vice sindaco Pasquale Caputo, assieme a tutta l’Amministrazione comunale: “Profondamente colpiti dal dolore della perdita di Domenico Caputo, il giovane operaio morto in un incidente sul lavoro a Postiglione, ci stringiamo intorno al dolore dei familiari e del Sindaco Cennamo con cui la vittima era imparentata. Quanto accaduto oggi nel nostro comune, nel mezzo delle festività natalizie, ci addolora e sconvolge, lasciando spazio solo al silenzio e alle lacrime. Una preghiera e un pensiero da parte di tutta la nostra comunità e da tutti i consiglieri comunali, va a te caro Domenico. Vivrai nel nostro cuore”.

admin Sergio Vessicchio

