PRIMO PUNTO PER L’AGROPOLI MA COSI’ SI RETROCEDE ARBITRO VERGOGNA PER IL RIGORE DATO AGLI OSPITI

Ad un mese esatto dall’inizio della preparazione l’Agropoli dopo le due sconfitte in coppa Italia e la sconfitta nella prima giornata pareggia in casa e lo fa contro una squadra di pari livello ma più pronta, meglio messa e con più personalità. E dire che i delfini avevano cominciato benissimo al primo minuto Margiotta, migliore in campo, spizzica un pallone a liberare Luvumba solo davanti al portiere, l’attaccante lo batteva ma s’infortunava e doveva uscire, dentro Limatola. I delfini per una buona mezzora giocano bene sbagliano il raddoppio con Di Pasquale solo davanti al portiere ma la conclusione veniva respinta dall’estremo difensore avversario. Poi l’Agropoli esce dal campo rimane solo il portiere Grieco il quale si oppone a più riprese agli avversari che nel frattempo imperversano, almeno tre grandi interventi del bravissimo portiere agropolese, poi goal annullato agli ospiti per una spinta in area e poco dopo goal annullato anche a Margiotta un delizioso calcetto verso l’incrocio propiziato però da una spinta dello stesso Margiotta sul difensore avversario. Nella ripresa in campo c’erano solo gli ospiti, una serie di buone occasioni senza però mai concludere a rete, il pareggio arrivava con un rigore scandalo concesso dal direttore di gara che s’inventava totalmente il tiro dagli undici metri Chiacchio. La reazione dell’Agropoli si stampava sula traversa perchè il tiro di Margiotta non voleva proprio entrare per il resto il risultato è giusto ma l’agropoli recrimina per quel rigore scandaloso concesso dall’arbitro. La squadra è molto scadente è va migliorata ci vogliono almeno 5 giocatori tra under e senior altrimenti è difficile salvarsi. Servono però anche i soldi gli imprenditori si facciano avanti. Sergio Vessicchio

LE PEGELLE

Grieco 7

una sicurezza, elegante, reattivo sempre pronto determinante in almeno 4 circostanze è di categoria superiore.

Di Pasquale 4 mai si propone, non fa mai la diagonale, non sa difendere improponibile

Tonelli 3 scarso, questo è un giocatore scarso se è una trastola va cacciato subito non si può retrocedere facendo favori a procuratori e squadre sconosciute.

Sansone 6,5 fino a quando è rimasto in campo è stato bravissimo nell’interdizione evitando molti affondi degli ospiti.

Imparato 5,5 bene nella difesa scadente nella costruzione dal basso dove ha pecche evidenti.

Ramacciotti 4,5 impacciato, indeciso da rivedere

Ferraiolo 7 ragazzo imprevedibile, palla al piede è una delizia nelle chiusure e negli affondi è bravo ma va supportato.

Gaudino 6 pulito e intelligente nel possesso palla, la smista con disinvoltura e sa dettare i tempi del gioco manda la squadra in difficoltà nel non possesso perchè si ferma, non indietreggia e diventa spettatore delle manovre avversarie.

Margiotta 7 propizia il primo goal con una spizzicata che mette Luvumba solo davanti al portiere, fa un goal delizioso ma spinge l’avversario mentre si coordina, colpisce una traversa con la palla che sbatte sulla linea e tiene in gioco la squadra in qualsiasi momento.

Romano 6 va rivisto forse è ancora indietro di preparazione i questa gara non da un grande contributo.

Luvumba s.v al primo minuto fa il goal e si fa male condizioni da rivedere.(Limatola 5,5) fa difficoltà ad entrare in partita perchè la squadra subisce lui è bravo però a destra tornante il ruolo di punta è un po’ forzato)

