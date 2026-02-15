PROMOZIONE, GIRONE D – COLPO ESTERNO DELL’AGROPOLI

Un rigore di Costantino piega il Gragnano sotto la pioggia del “San Michele”

Vittoria di carattere e di maturità per l’Agropoli, che espugna il campo del Città di Gragnano e rilancia con forza le proprie ambizioni nel Girone D di Promozione. Al “San Michele” decide un calcio di rigore trasformato da Costantino, al suo primo centro in maglia biancoazzurra. Tre punti pesanti, arrivati al termine di una gara ruvida, combattuta e condizionata dalla pioggia battente.

LA CRONACA

L’avvio è subito intenso. Il terreno reso viscido dall’acqua complica i piani delle due squadre, ma non spegne l’agonismo. La prima occasione degna di nota arriva intorno al 20’: De Luise, servito dalla sponda di Caruso, tenta un collo esterno potente che però si perde alto sopra la traversa.

La risposta dei padroni di casa è immediata: Musto trova un morbido pallonetto che supera l’estremo difensore ospite, ma l’urlo del “San Michele” resta strozzato in gola per la segnalazione di fuorigioco dell’assistente. Si resta sullo 0-0, ma la partita è viva.

Nel finale di primo tempo l’episodio che cambia l’inerzia del match. Costantino si inserisce con tempismo in area, salta Rocchino che lo stende irregolarmente: calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso numero biancoazzurro non trema, calcia forte alla destra di Russo e firma l’1-0. Un gol pesante, che spezza l’equilibrio poco prima dell’intervallo. Il Gragnano prova a reagire ancora con Musto, ma la sua conclusione violenta termina sul fondo.

RIPRESA TRA PROTESTE ED ESPULSIONI

La ripresa si apre con un episodio controverso: Cosenza cade in area dopo un contatto con Corvino, ma il direttore di gara lascia correre tra le proteste dei gialloblù e del pubblico di casa. Il Gragnano alza il baricentro, attacca con maggiore convinzione e mette pressione alla retroguardia ospite.

La gara, però, prende una piega sfavorevole per i locali quando Cassitto viene espulso per una gomitata a palla lontana su Caruso, segnalata dall’assistente. Un rosso diretto che complica i piani offensivi del Gragnano, fino a quel momento trascinato proprio dal suo numero 9.

Nonostante l’inferiorità numerica, i padroni di casa continuano a spingere con orgoglio. L’occasione più ghiotta capita ancora sui piedi di Musto, che però calcia alto da posizione defilata. Nel finale arriva un’altra espulsione per i gialloblù: Rocchino protesta in maniera eccessiva e lascia i suoi addirittura in nove uomini. L’Agropoli soffre, si compatta e resiste fino al triplice fischio.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...