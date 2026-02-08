PROMOZIONE, GIRONE D – PARI E TENSIONE AL “GUARIGLIA”

Agropoli–Atletico Pagani finisce 0-0 vincono le difese

Un punto per parte e tante emozioni, anche se non sotto il profilo del punteggio. Il big match del girone D di Promozione tra Agropoli e Atletico Pagani si chiude a reti bianche, proprio come all’andata al “Desiderio”. Una gara intensa, fisica, a tratti nervosa, in cui l’Agropoli costruisce le occasioni migliori senza però riuscire a scardinare l’attenta retroguardia ospite, guidata da un Forino in giornata di grazia.

Primo tempo: Agropoli più pericoloso, ma che tensione

L’avvio è subito ruvido. Dopo appena un minuto il direttore di gara estrae il giallo per Costantino dell’Agropoli, punito per un duro contrasto con Iapicco. I primi venti minuti scorrono su ritmi alti ma con poche emozioni sotto porta, tra duelli a centrocampo e grande attenzione tattica.

La prima vera fiammata arriva al 21’: Di Flora pennella un cross al volo per Tedesco, che prova un’acrobazia di destro altrettanto spettacolare. Il gesto tecnico è notevole, la risposta di Forino lo è altrettanto: riflesso pronto e palla respinta.

Nel finale di frazione i padroni di casa alzano il baricentro e creano altre due nitide palle-gol. Prima Capozzoli salta un paio di avversari e conclude col destro: Forino non è impeccabile nella presa, ma nessun biancazzurro riesce ad avventarsi sul pallone vagante. Poco dopo è ancora Tedesco, stavolta dalla destra, a cercare la soluzione col piede debole, senza però inquadrare lo specchio.

Al fischio che manda le squadre negli spogliatoi, però, si accendono gli animi: nasce un parapiglia prima nei pressi delle panchine e poi nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Attimi di tensione, con un principio di rissa che viene sedato anche grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

Ripresa: cala il ritmo, resiste il muro del Pagani

Nel secondo tempo, fortunatamente, si torna a parlare solo di calcio. L’Agropoli continua a fare la partita ma con minore incisività offensiva. L’uomo più pericoloso resta sempre Tedesco, che ci prova ancora con il mancino: conclusione rasoterra e nuova risposta sicura di Forino, decisivo nel negargli quello che sarebbe stato il gol numero 151 in carriera.

L’occasione più clamorosa dell’incontro arriva all’85’. In mischia nell’area del Pagani, Michelli trova prima una deviazione di tacco che esalta ancora i riflessi di Forino; sulla ribattuta, a porta praticamente spalancata, calcia di destro ma manda incredibilmente sul fondo.

Nel finale il Pagani prova timidamente ad affacciarsi in avanti, ma la difesa dell’Agropoli controlla senza affanni e Stasi resta sostanzialmente inoperoso.

Al “Guariglia” termina 0-0: un pareggio che lascia un po’ di rammarico ai padroni di casa per le occasioni create, mentre il Pagani porta via un punto pesante grazie a una prova di grande solidità e a un Forino autentico protagonista.

