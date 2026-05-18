PROMOZIONE LA CORSA DELL’AGROPOLI SI FERMA AI PLAYOFF 1-0

Si spegne a un passo dal traguardo la corsa dell’Agropoli verso il ritorno in Eccellenza. Al “XXIII Giugno 1979” passa di misura il Città di Pontecagnano, che conquista la finale playoff imponendosi per 1-0 al termine di una sfida intensa, nervosa e combattuta fino all’ultimo minuto.

Grande cornice di pubblico sugli spalti, con oltre duecento sostenitori biancoazzurri al seguito della squadra di mister Squillante. Atmosfera carica già nel prepartita, tra cori, bandiere e coreografie organizzate anche dai tifosi di casa per spingere i propri beniamini verso la qualificazione.

L’avvio sorride ai delfini, subito aggressivi e vicini al vantaggio dopo appena due minuti con Rabbeni, che conclude fuori da posizione favorevole. Poco dopo è De Luise a sfiorare il gol di testa sugli sviluppi di una manovra orchestrata da Corvino. L’Agropoli continua a premere e al 10’ colpisce addirittura la traversa con Tedesco direttamente da calcio d’angolo.

La gara cambia volto al 21’, quando Michelli interviene duramente su Chiangone a centrocampo: il direttore di gara estrae il rosso diretto lasciando gli ospiti in inferiorità numerica. Squillante corre ai ripari modificando l’assetto tattico e sacrificando De Luise per inserire Cusanno.

Con il passare dei minuti il clima si fa sempre più teso. Il Pontecagnano prova ad approfittarne e crea le prime vere opportunità con Romano e Francesco Magazzeno, senza però trovare precisione sotto porta. Nel finale di primo tempo arriva anche l’espulsione di Alessandro Magazzeno, punito per proteste eccessive dopo una partita già al limite sul piano agonistico. Le due squadre tornano così in parità numerica prima dell’intervallo.

Nella ripresa il match resta equilibrato. D’Acunto prova a scuotere i padroni di casa con una conclusione insidiosa neutralizzata da Lesta, mentre l’Agropoli risponde con una ripartenza orchestrata da Corvino che libera Rabbeni davanti al portiere: decisiva l’uscita dell’estremo difensore locale.

L’episodio decisivo arriva al 30’ della seconda frazione. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Solimene trova il tempo giusto e di testa firma il gol che vale l’1-0. I delfini reagiscono immediatamente e trovano anche la rete del possibile pareggio con Itri, ma l’arbitro annulla tra le proteste ospiti.

Nel finale prevalgono nervosismo e stanchezza. L’Agropoli tenta l’assalto disperato senza riuscire a riaprire la partita. Al triplice fischio esplode la festa del Pontecagnano, mentre tra i tifosi biancoazzurri restano amarezza e delusione per una promozione sfumata ancora una volta. Salvo eventuali ripescaggi, i delfini dovranno affrontare un’altra stagione in Promozione, con la contestazione della tifoseria rivolta sia alla squadra che alle vecchie vicende societarie che avevano segnato il recente passato del club.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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