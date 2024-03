RAGAZZA SVIENE SUL PULLMAN AGROPOLI-CASTELLABATE L’EX ASSESSORE NICOLETTI ALZA LA VOCE

Una studentessa sviene a bordo di un pullman, negli ultimi tempi sempre sovraffollati, sulla tratta Castellabate-Agropoli: “Nonostante le tante segnalazioni inoltrate alla Direzione BusItalia e alla Regione Campania da parte delle istituzioni locali, ad oggi nessun mezzo è stato aggiunto alla tratta Castellabate – Agropoli per garantire il trasporto degli studenti in sicurezza”, è la denuncia di Costabile Nicoletti, già assessore del comune di Benvenuti al Sud. Lo riporta InfoCIlento.

Pullman sovraffollati, studentessa sviene sulla tratta Castellabate-Agropoli

“Nonostante le tante segnalazioni inoltrate alla Direzione BusItalia e alla Regione Campania da parte delle istituzioni locali, ad oggi nessun mezzo è stato aggiunto alla tratta Castellabate – Agropoli per garantire il trasporto degli studenti in sicurezza”, è la denuncia di Costabile Nicoletti, già assessore del comune di Benvenuti al Sud dopo quanto avvenuto.

La questione è stata denunciata anche ai carabinieri e alla Polstrada di Vallo della Lucania «visto il perdurare dell’incuria e del menefreghismo».

La denuncia

«I nostri ragazzi – accusa Nicoletti – continuano a viaggiare in piedi (non sarebbe possibile) su mezzi che vengono riempiti oltre la soglia consentita».

«Tale situazione ha causato lo svenimento di una studentessa che è rimasta in questo stato fino all’arrivo ad Agropoli: è un fatto gravissimo ed inaccettabile». «Non possiamo consentire che i nostri figli, per incuria e menefreghismo degli enti preposti a garantire un servizio pubblico in sicurezza patiscano danni alla salute. Ora basta!», conclude.

