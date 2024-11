REGIONE TERZO MANDATO AL NAZARENO SALTA IL TAVOLO

E’ stata rinviata al 2 novembre la discussione sulla legge elettorale del terzo mandato e sul “recepimento” pro De Luca in commissione statuto e regolamento. C’è agitazione all’interno del Consiglio regionale e il Partito Democratico sta facendo pressione sui rappresentanti, in particolare quelli della zona napoletana. La commissione è saltata a causa delle difficoltà del Partito democratico. Gli emendamenti devono essere presentati entro sabato, compreso un nuovo testo proposto da Mario Casillo che prevede una nuova soglia di sbarramento e l’incandidabilità per tutti i sindaci.

La situazione politica è delicata, in particolare all’interno del Partito Democratico, con contrasti tra i sostenitori di De Luca e altri membri. De Luca potrebbe contare sul sostegno del gruppo di Matteo Renzi e potrebbe essere la sua ancora di salvataggio in caso di rottura con Elly Schlein. Quanto al centrodestra, sembra che l’indicazione sia quella di bocciare il progetto di De Luca ma trattare su quello di Casillo. C’è poco tempo per trattare in entrambi gli schieramenti, compresi i giorni festivi. I sostenitori di De Luca potrebbero ritrovarsi con la proroga del commissariamento del Partito Democratico in Campania.

