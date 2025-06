<< Comunicato stampa – rettifica articoli “AGROPOLI, TROPPI FLOP L’ASSESSORE DI FILIPPO COSA FA” – “AGROPOLI, PARTE IL CARNEVALE CARRI RICICLATI E COMPRATI COSI’ L’ASSESSORE DI FILIPPO LO HA DISTRUTTO ATTEGGIAMENTI CAMORRISTICI” – “ AGROPOLI, BIGLIETTERIA DEL METRO’ DEL MARE,IL SOLITO BABA’?SPIEGATECI”. Da verifiche effettuate e a seguito di attenta disamina dei fatti e dei relativi articoli pregressi, la redazione ritiene sia doveroso dare atto che il contenuto dei comunicati stampa innanzi indicati ha avuto un tono eccessivamente critico e che alcune delle informazioni assunte e utilizzate per la narrazione in oggetto non sono supportate da validi elementi che possano indurre a ritenerle attendibili. Pertanto con il presente comunicato si intende rettificare quanto precedentemente pubblicato, rappresentando che la redazione cercherà di adempiere le proprie funzioni giornalistiche nella consapevolezza di quanto accaduto e con assoluta serenità e carenza di pregiudizi dei confronti dell’Assessore Di Filippo. Tanto era doveroso per necessità di lealtà e di coscienziosa ammenda, allorquando dette situazioni si verificano. Sergio Vessicchio

