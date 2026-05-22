RISPETTO PER L’US AGROPOLI I TIFOSI ALZANO LA VOCE DOPO I TORTI NELLA FINALE PLAYOFF

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 rappresenta da oltre un secolo la storia, l’identità e l’orgoglio di una città intera. La matricola più antica della Campania merita rispetto, dentro e fuori dal campo.

Negli ultimi anni, però, abbiamo assistito all’ennesima serie di ingiustizie ai danni dei nostri colori. Lo scorso campionato ci è stata tolta una categoria conquistata sul campo per un cavillo burocratico e un ritardo di appena un’ora. Un colpo durissimo per una piazza che ha sempre dimostrato sacrificio, passione e attaccamento.

Quest’anno la situazione non è stata diversa. Per tutta la stagione abbiamo dovuto subire decisioni discutibili, episodi inspiegabili e arbitraggi che hanno condizionato il cammino della squadra. Fino all’ultimo episodio: un arbitraggio scandaloso che ci ha estromesso dai play-off e negato il sogno che questa città meritava.

Ora basta.

Non resteremo più in silenzio davanti a continui torti e mancanze di rispetto verso la nostra storia. Agropoli non chiede favori, chiede soltanto equità e dignità. Pretendiamo rispetto per la nostra maglia, per la nostra tifoseria e per una società che porta avanti con orgoglio il nome della città da oltre cento anni.

Siamo pronti a far sentire la nostra voce in ogni sede e con ogni forma civile di protesta.

Rispetto per l’U.S. Agropoli.