22 Maggio 2026

RISPETTO PER L’US AGROPOLI I TIFOSI ALZANO LA VOCE DOPO I TORTI NELLA FINALE PLAYOFF

admin 22 Maggio 2026
L’Unione Sportiva Agropoli 1921 rappresenta da oltre un secolo la storia, l’identità e l’orgoglio di una città intera. La matricola più antica della Campania merita rispetto, dentro e fuori dal campo.
Negli ultimi anni, però, abbiamo assistito all’ennesima serie di ingiustizie ai danni dei nostri colori. Lo scorso campionato ci è stata tolta una categoria conquistata sul campo per un cavillo burocratico e un ritardo di appena un’ora. Un colpo durissimo per una piazza che ha sempre dimostrato sacrificio, passione e attaccamento.
Quest’anno la situazione non è stata diversa. Per tutta la stagione abbiamo dovuto subire decisioni discutibili, episodi inspiegabili e arbitraggi che hanno condizionato il cammino della squadra. Fino all’ultimo episodio: un arbitraggio scandaloso che ci ha estromesso dai play-off e negato il sogno che questa città meritava.
Ora basta.
Non resteremo più in silenzio davanti a continui torti e mancanze di rispetto verso la nostra storia. Agropoli non chiede favori, chiede soltanto equità e dignità. Pretendiamo rispetto per la nostra maglia, per la nostra tifoseria e per una società che porta avanti con orgoglio il nome della città da oltre cento anni.
Siamo pronti a far sentire la nostra voce in ogni sede e con ogni forma civile di protesta.
Rispetto per l’U.S. Agropoli.
Ultras Agropoli

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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