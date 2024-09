ROCCADASPIDE,FRATELLI D’ITALIA CONTRO IL SINDACO PER UNA FRASE SU SANGIULIANO

QUESTO IL POST DEL SINDACO

𝙈𝙖 𝙙𝙖 𝙘𝙝𝙞 𝙨𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙖𝙢𝙢𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙞?

Chi porta addosso la fascia tricolore nella nostra Città, si diverte a dileggiare sul social un Ministro per il suo aspetto fisico, giudicandolo in modo grottesco su vicende appartenenti alla sua sfera privata.

Quasi a dire che le persone alte 1,60, non abbiano gli stessi diritti e capacità degli altri. Perché invece non ci dice cos’ha fallito sul piano politico il ministro Sangiuliano? O magari risponde nel merito a quello che scrivono i giornali ormai tutti i giorni sulla nostra Cittá? Perché sappiamo bene che il primo cittadino oltre alla bassezza non puó andare, essendo stato eccellente l’operato di Sangiuliano, soprattutto nella nostra provincia; ricordiamo il finanziamento di 10 milioni di euro per l’anastilosi delle mura del parco archeologico di Paestum, il restyling del museo archeologico di Paestum, e tanti altri progetti in cantiere. Tutto ciò che non hanno fatto i ministri espressi dal suo partito per intenderci. Rimaniamo delusi ancora una volta da chi ci rappresenta, per modi e azioni che MAI dovrebbe assumere un uomo delle istituzioni, ma non ci meravigliamo: alla fine è in piena coerenza con le pagliacciate a cui assistiamo assiduamente in consiglio comunale.

