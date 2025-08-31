SALERNITANA COLPACCIO A COSENZA

La Salernitana ribalta il Cosenza e conquista tre punti d’oro al “San Vito-Luigi Marulla”, imponendosi 2-1 nella seconda giornata di Lega Pro – girone C. Sotto di un gol dopo appena tre minuti, i granata trovano la forza di reagire con Villae completano la rimonta nella ripresa grazie alla zampata del bomber Roberto Inglese, salendo così a punteggio pieno insieme a Catania e Benevento.

Pre partita

Clima surreale in Calabria, con le curve di casa chiuse e nessun tifoso ospite al seguito. Mister Raffaele deve rinunciare in extremis a Cabianca per un problema muscolare in riscaldamento, sostituito da Matino. In campo un 3-5-2 con Donnarumma tra i pali, difesa composta da Coppolaro, Golemic e Matino; in mediana Varone, Capomaggio e Knezovic, esterni Anastasio e Villa, davanti Achik a supporto di Inglese.

Il Cosenza di Buscé risponde a specchio con Mazzocchi e Florenzi in attacco, sostenuti da Kouan, Garritano e Ragone in mezzo al campo.

Primo tempo

Partenza sprint dei padroni di casa: al 3’ Kouan rompe il centrocampo, serve Ariolisulla destra che mette in mezzo un cross velenoso. Sbaglia il tempo Golemic, che mette fuori causa Donnarumma, e Mazzocchi è il più rapido ad avventarsi sul pallone per il vantaggio rossoblù.

La Salernitana accusa il colpo e al 9’ rischia ancora con Arioli, che calcia alto dalla distanza. Ma al 12’ arriva la risposta granata: Villa si accentra, trova lo spazio e lascia partire un sinistro preciso che attraversa una selva di gambe e si infila nell’angolo basso, siglando l’1-1 e la sua prima rete in maglia granata.

I campani prendono fiducia: al 20’ Anastasio libera un tiro potente che sfiora il palo. Il Cosenza replica poco dopo con Mazzocchi, che di testa manda a lato sugli sviluppi di un corner. Ancora pericolosi i rossoblù al 40’, quando Florenzi brucia Matino sull’esterno e calcia di poco fuori. Un minuto dopo Donnarumma salva su Mazzocchi, e sulla ribattuta Contilianofallisce clamorosamente da due passi, sparando alto.

In pieno recupero, prezioso intervento difensivo di Capomaggio che ferma un contropiede pericolosissimo dei lupi. Si va al riposo con il risultato di 1-1 dopo una frazione intensa e ricca di capovolgimenti di fronte.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi Raffaele cambia subito: dentro Ferrari per Achik, a sostegno di Inglese. Al 48’ episodio da moviola: Knezovic viene contrastato in area da Kouan, la Salernitana chiede il rigore ma il FVS conferma la decisione dell’arbitro Mastrodomenico, lasciando correre.

Al 56’ è ancora Villa a rendersi pericoloso: l’esterno calcia di prima intenzione da posizione invitante, ma la deviazione di un difensore salva Vettorel. Poco dopo, due cartellini in rapida successione per Capomaggio e Matino complicano la gestione della partita.

Il Cosenza prova a ripartire e al 61’ ci vuole un grande ripiegamento difensivo di Inglese, che di testa allontana un insidioso calcio piazzato. Al 62’ spazio a De Boer in mediana al posto di Knezovic. La gara diventa spezzettata, con tanti falli e lanci lunghi.

Al 70’ la svolta: punizione dalla destra battuta proprio da De Boer, bomber Inglese anticipa la marcatura e incorna di precisione all’angolino basso, regalando il 2-1 ai granata.

Il Cosenza reagisce con generosità: al 75’ trova la rete del pareggio con Cimino, servito da Florenzi dopo un’azione confusa, ma il pallone era uscito sul fondo poco prima. Il FVS conferma: gol annullato.

Nel finale il tecnico calabrese Buscé prova il tutto per tutto, ma la Salernitana difende con ordine. All’85’ dentro Liguori per Inglese, autore del gol vittoria. Nei 5 minuti di recupero i padroni di casa restano in dieci: Garritano entra a gamba tesa su Ferrari e rimedia il rosso diretto.

La Salernitana resiste fino al triplice fischio e conquista un successo di carattere su un campo difficile, pur mostrando ancora qualche limite sul piano del gioco.

COSENZA-SALERNITANA 1-2

Cosenza (3-5-2): Vettorel; D’Orazio, Caporale, Dametto (39′ st Achour); Arioli (30′ st Begheldo), Contiliano (30′ st Cimino) Garritano, Kouan (39′ st Dalle Mura), Cannavò (16′ st Ferrara); Mazzocchi, Florenzi. A disp: Pompei, Barone Ragone, Novello. All: Buscé

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Matino; Villa (30′ st Ubani), Varone, Capomaggio, Knezovic (18′ st De Boer), Anastasio; Achik (1′ st Ferrari), Inglese (36′ st Liguori). A disp: Brancolini, Gisondi, Tongya, Iervolino, Di Vico, Boncori, Legowski. All: Raffaele

Arbitro: Mastrodomenico di Matera (Fracchiolla/Martinelli). IV uomo: Gemelli. FVS: Gatto

NOTE. Marcatori: 4′ Mazzocchi (C), 13′ Villa (S), 71′ Inglese. Ammoniti: Caporale, Ferrara (C), Coppolaro, Capomaggio, Matino, Golemic (S). Espulsi: Garritano. Recupero: 3′ pt – 6′ st. Corner: 4-1.

