SALERNITANA, SONO ARRIVATI BREDA E VALENTINI

Rivoluzione doveva essere e rivoluzione è stata in casa Salernitana. Dopo aver risolto il contratto con l’allenatore Stefano Colantuono, oggi è arrivato anche l’esonero del diesse Gianluca Petrachi.

Subito dopo il club granata ha ufficializzato prima l’arrivo del nuovo direttore sportivo e poi quella dell’allenatore. Il nuovo diesse è Marco Valentini che come si legge nella nota firmata dal club ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. Mentre in panchina siederà come da previsioni Roberto Breda che al pari del ds ha firmato anche lui un contratto fino al termine della stagione in corso.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...