SALERNITANA SOTTIL E’ IL NUOVO ALLENATORE

Andrea Sottil sarà presto annunciato come nuovo allenatore della Salernitana. È appena arrivata la firma del contratto dell’ex Udinese. I granata, dopo la retrocessione, ripartono quindi con il classe 1974. Andrea Sottil ha firmato i documenti che lo legheranno alla Salernitana per le prossime due stagioni. Sarà lui, quindi, il nuovo allenatore della squadra granata, appena retrocessa in Serie B.

Ci sono voluti dieci anni di preparazione e gavetta prima di approdare alla massima serie da allenatore: Andrea Sottil ha costruito il suo percorso partendo dal basso con gli esordi in Lega Pro Prima Divisione a Siracusa, club dove tornerà ad allenare tra il 2015 e il 2017. In Sicilia ottiene la sua prima promozione, riportando il club in Lega Pro dopo quattro anni. Diventa allenatore del Livorno in Serie C nel 2017 dominando nel girone di andata, ma perdendo il vantaggio nella seconda parte di stagione. Rassegna le dimissioni, poi revocate e dopo un tira e molla con il club tra esoneri e passi indietro conduce la formazione alla promozione in Serie B con una giornata di anticipo sulla fine del campionato.

Quali squadre ha allenato Andrea Sottil?

Anno Club 2011-2012 Siracusa 2012-2013 Gubbio 2013-14 Cuneo 2014-15 Paganese 2015-2017 Siracusa 2017-2018 Livorno 2018-2019 Catania 2020 Pescara 2020-2022 Ascoli 2022-2023 Udinese

Andrea Sottil e l’Udinese: storia di un rapporto speciale

Il 7 giugno del 2022 viene ingaggiato dall’Udinese che conduce al 14° posto alla sua prima stagione da debuttante come allenatore di Serie A TIM:

L’avvio della sua prima stagione supera di gran lunga le aspettative: dopo un inizio di stagione scoppiettante nella partita contro il Milan, persa per 4-2, i friulani raccolgono nove risultati utili consecutivi, tra cui una vittoria per 4-0 in casa contro la Roma, un’altra vittoria casalinga per 3-1 contro l’Inter e un pareggio per 2-2 contro l’Atalanta. Alla settima giornata i bianconeri sono terzi in classifica e temuti come l’ammazzagrandi del campionato.

