SALERNO CIELE VENEROSO VINCE LA TAPPA DI MISS ITALIA

Italo brasiliana 30 anni Ciele Veneroso vince la tappa di Miss Italia alMaremò beache club. Seranta molto bella presentata come sempre dall’impareggiabile Erennio De Vita sotto la supervisione strepitosa di Antonio Contaldi ed emanuele Sicignano veri mattatoridi missa Italia in Campania. La presenza dello sponsor main Givova è stata molto interessante. Prossima tapa Nola. Sono 10 le ragazze classificate per la fase finale.

