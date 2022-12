SALERNO, IL REGISTA AGROPOLESE GASPARRO CON “STESSI BATTITI” VINCE IL FESTIVAL DEL CINEMA , UN GRANDE TRIONFO: ” LO CONDIVIDO CON IL CAST”

Nell’anno in cui Mimì Avenia , il più presente a questa competizione cinematografica condotta come sempre da Gaetano Stella, è scomparso e solo dopo pochi giorni, un agroplese, Roberto Gasparro vince il festival del cinema di Salerno. Stessi battiti vince come miglior film italiano in concorso al 76 esimo festival internazionale del cinema di Salerno. Un grande successo per Roberto Gasaparro per una pellicola già presentato anche ad Agropoli e presente su Amazon insieme a tutti i lavori del regista.

Federico, un giovane ragazzo ancora non maggiorenne studia, lavora e si allena duramente per realizzare il suo sogno: diventare un ciclista professionista. Formerà una squadra di fortuna con il suo meccanico, Rosella, sua compagna di classe ed esperta di ciclismo. Quando tutto sembrerà compromesso giungerà in loro aiuto Claudio Chiappucci, ingaggiato dall’azienda dove Federico lavora nel doposcuola che li aiuterà negli ultimi giorni di allenamento. Cast: Riccardo Fiorio, Vittoria Chiolero, Francesco Isasca, Gianni Parisi, Stefania De Francesco, Franco Barbero, Michele Franco, Luciana Nigro, Mauro Tarantini, Simone Moretto , Umberto Anaclerico, Nicola Marchitiello, Paolo Belletrutti, Giada Dovico, Luca Galtieri, Antonio Paolino, Mario Zucca – Simona Beruatto – Franco Balmamion – Giovanni Ellena Con la partecipazione speciale di CLAUDIO CHIAPPUCCI Musiche di Carmine Padula

Riccardo Fiorio è un attore strepitoso, fa tenerezza per come interpreta una parte difficile e complessa quella dell’attore principale. La scelta di Roberto Gasparro è stata perfetta perchè grazie ai suoi movimenti, alle sue gesta il film ha avuto una caratterizzazione eccezionale.

Roberto Gasparro si è così espresso a margine della manifestazione:” questo premio lo Condivido con tutti gli attori e con tutta la troupe ma soprattutto giusto condividerlo con chi ha creduto in questo film fin dall’inizio: Il sindaco di Rivara Roberto Andriollo, il sindaco di Ozegna Sergio Bartoli, la famiglia Longo e su tutti Fiorenzo Borello. Giusto da parte mia dare questo premio alla famiglia Borello. Arrivavamo da 18 mesi di fatturato zero e Fiorenzo ci ha permesso di tornare a fare il nostro lavoro, di tornare a sperare ancora in un futuro nel cinema. Sempre grato. “

