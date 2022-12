Agropoli News

L’incidente che si è verificato, a metà mattinata, su via Lungomare Tafuri, all’altezza del pattinodromo e dei campi da tennis comunali di Torrione, ha avuto ripercussioni negative sull’intera circolazione stradale a Salerno. Una vettura è finita sul marciapiede, rischiando di terminare la sua corsa sulle strutture sportive, dopo che il conducente ne ha perso il controllo a seguito di un urto con un’altra auto.

Il sinistro non ha, fortunatamente, registrato feriti ma ha finito per incidere pesantemente sulla viabilità nel cuore della città, dal momento che per rimuovere il mezzo incidentato e per mettere di nuovo in sicurezza l’arteria è stato necessario l’intervento, non solo degli agenti della polizia municipale, ma anche dei vigili del fuoco e di mezzi e uomini di Strade Sicure.

Tutto questo ha mandato in tilt il traffico e costretto a lunghe attese gli automobilisti in transito, non solo su via Lungomare, ma anche sulla parallela via Torrione, fino a quando non si è tornati alla normalità.

