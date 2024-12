SALERNO, INSEGUIMENTO IN TANGENZIALE ARRESTATI DUE LADRI DI AUTO

Notte movimentata sulla tangenziale di Salerno, dove un gruppo di ladri d’auto ha tentato una fuga rocambolesca dopo aver rubato un veicolo nei pressi dello stadio Arechi. L’intervento congiunto di Polizia di Stato e Carabinieri ha portato all’arresto di uno dei malviventi, mentre altri tre complici sono riusciti a dileguarsi nelle campagne circostanti.

L’operazione è scattata dopo che una pattuglia delle Volanti ha indiv un’automobile rubata a Pontecagnano. Il veicolo presentava evidenti segni di effrazione al blocco d’accensione e un vano posteriore modificato per incrementarne la capacità di carico. All’interno, gli agenti hanno trovato strumenti da lavoro, un piede di porco in ferro di 1,20 metri e corde in nylon. Poco distante, è stato rinvenuto un Fiat Doblò bianco, anch’esso rubato e con il sistema di accensione compromesso.

Intorno alle 3:30, mentre la Polizia Scientifica era impegnata nei rilievi, una Renault Clio gialla con targa tedesca, già nota alle forze dell’ordine per essere coinvolta in furti a tabaccherie e supermercati, è stata avvistata nella zona. Alla vista delle pattuglie, i quattro occupanti hanno tentato la fuga, lanciandosi prima sulla tangenziale, poi lungo la litoranea e l’Aversana.

Le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare uno dei fuggitivi, mentre gli altri tre si sono dispersi nelle campagne vicine. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso per rintracciare i complici.

