SALERNO, MORTO SUL CANTIEREE LE PROTESTE DELLA FILCA CISL

Il Responsabile Provinciale Filca Cisl Salerno Giuseppe Marchesano Un’ altro drammatico incidente sul lavoro, dove a perdere a la vita è l’ennesimo lavoratore impegnato in un cantiere edile della zona industriale di Salerno. Non posso non rivolgere un pensiero a tutti i lavoratori che hanno perso la vita nei luoghi di lavoro.

Forse è arrivato il momento di cambiare rotta in quanto anche se oggi abbiamo una buona legge, dagli anni 50′ le morti sui luoghi di lavoro non accenna a diminuire, forse l’approccio al problema è superato, la REPRESSIONE adottata negli anni 50′ ai nostri giorni non da risultati, sempre di più bisogna puntare sulla CULTURA della sicurezza, educando le imprese e i lavoratori ad adottare costantemente la sicurezza nelle fasi lavorative.



Gli strumenti li abbiamo, c’è solo bisogno di fare squadra sui territori, con gli attori che si occupano di sicurezza (Ispe. del lavoro, enti bilaterali, rlst, asl ecc.)

Il ruolo fondamentale lo potrebbero svolgere gli Enti Bilaterali e gli Rlst promuovendo il dialogo, l’informazione, la formazione e premialita’. È fondamentale appunto puntare sulla cultura della sicurezza, avviando una campagna preventiva nei cantieri temporanei e mobili, partendo dai casi più a rischio (afferma Giuseppe Vicinanza responsabile area Nord Salerno Filca Cisl).

Rendere il settore delle Costruzioni moderno, sostenibile e sicuro” è una battaglia di civiltà per la quale come dirigenti sindacali della Filca Cisl a tutti i livelli siamo impegnati quotidianamente sia nei luoghi di lavoro, cantieri, fabbriche ecc. sia presso le Istituzioni per portare avanti le nostre proposte. Altri strumenti che possono dare un contributo, sono gli investimenti per sviluppare tecnologie e innovazioni per la sicurezza nei cantieri.

Luoghi di lavoro sicuri rappresentano vera dignità per i lavoratori.

