SALERNO, SABATO PRIMO APPUNTAMENTO PER LA FESTA DEI DIVORZIATI LOCATION SEGRETA

Si terrà a Salerno sabato 12 ottobre la prima Divorced Night d’Italia. L’evento, che nasce da un’idea di tre professionisti della comunicazione, in collaborazione con Comehome! è rivolto sia alle persone divorziate/separate che a tutti quelli che “condividono i valori di libertà e nuovi inizi”.

Salerno, il 12 ottobre la prima Divorced Night d’Italia

L’obiettivo delle DAF Nights, acronimo di Divorced as Fuck ( “divorziati da morire”) è quello di conoscere persone con un vissuto simile al proprio, per scambiarsi opinioni e sostegno. “Si tratta di un appuntamento con un messaggio di grande positività, impegno sociale e inclusività, secondo i tre principi guida del format: essere sé stessi, non prendersi troppo sul serio, socializzare senza pregiudizi. Partecipanti separati, divorziati, single, sposati non fa differenza: saranno tutti accomunati dai valori che ispirano la festa. – si legge sulla nota- Separarsi e divorziare non è la fine di tutto, ma può trasformarsi in una occasione di ripartenza, una volta superato il dolore inevitabile della fine di un matrimonio”.

“Il progetto DAF Nights è stato pensato non solo come un’esperienza di divertimento ma anche come un’occasione di crescita personale condivisa – spiega Flavia La Grotteria, co-ideatrice del progetto- Vogliamo inquadrare quelle che sono le opportunità di questa nuova condizione e portarle alla luce, ma anche condividere le difficoltà e i cambiamenti meno positivi, affinché nessuno si senta lasciato solo nell’affrontarli”.

Come partecipare

L’organizzazione della prima prima Divorced Night d’Italia è in collaborazione con la piattaforma Comehome. L’appuntamento è per sabato 12 ottobre. La location è segreta: solo i partecipanti possono vedere l’indirizzo, che diventerà visibile entro 12 ore dall’inizio. L’evento è a numero chiuso ed è necessario prenotare al seguente link.

