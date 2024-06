SALERNO, SCONTRO IN TANGENZIALE TRAFFICO IN TILT

Pauroso incidente nel tardo pomeriggio di oggi sotto la galleria della Tangenziale di Salerno. Nell’impatto, le cui dinamiche sono ancora da accertare, diverse le auto coinvolte. Il sinistro è accaduto dopo l’uscita Sala Abbagnano in direzione Fratte. Traffico in tilt con chilometri di coda.

Per cause ancora in corso di accertamento, diverse auto sono rimaste coinvolte in un incidente a catena sotto la galleria lungo la Tangenziale di Salerno. Il sinistro è avvenuto dopo l’uscita Sala Abbagnano in direzione Fratte. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Traffico paralizzato con chilometri di coda.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...