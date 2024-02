SALERNO, SPARATORIA A MATIERNO GAMBIZZATO UN ANZIANO

Un anziano di 73 anni è stato gambizzato nel rione Matierno. Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Matierno, popoloso quartiere a nord di Salerno. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nei pressi di un bar della zona. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Ad essere ferito alle gambe un uomo di 73 anni Sul posto sono giunti sia gli agenti della Questura di Salerno ed i carabinieri per le indagini del caso. La persona ferita è stata soccorsa da una ambulanza della Croce Bianca che lo ha trasportato al “Ruggi“. Articolo in aggiornamento

