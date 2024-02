SALERNO, TEATRO IN LUTTO PER LA MORTE DI ANTONIO LA MONICA CON ANACLERICO LA TOURNEE’ AD AGROPOLI E IN PROVINCIA

Uno dei più amati e affermati attori di Salerno amatissimi, tant’è che il Sindaco di Salerno Enzo Napoli e il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante hanno espresso il loro pubblico risentimento per questa scomparsa. Conosciutissimo ed apprezzato sia dai colleghi che dal pubblico, Antonio La Monica è stato tra i protagonisti del teatro salernitano e non solo. Ha lavorato per anni al fianco di Claudio Tortora e Gaetano Stella nel gruppo La Rotonda, per poi essere il protagonista della compagnia di teatro amatoriale diretta da Gigino Esposito.Negli ultimi anni aveva fondato una sua compagnia con la quale si esibiva regolarmente in giro per la città e in provincia.

Una delle ultime apparizioni a dicembre del 2022 al teatro Arbostella fondato proprio dall’amico Gigino. Aveva ricoperto il ruolo di capo ufficio presso Banca di Salerno ed è stato anche consigliere al Comune di Salerno. Ultimamente aveva avuto grandi collaborazio con Il Sipario di Agropoli e con Umberto Anaclerico. Il figlio Francesco anche lui attore della sua compagnia è anche collega di Solosalerno.it- Una mancanza notevole per il teatro salernitano e non solo. Attore molto bravo nelle interpretazioni di Eduardo ma anche di scarpettiano, non mancavano le performance coi il teatro il lingua.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

