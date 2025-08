SALERNO,PAURA IN VIA MERCANTI

Mattinata di paura nel Centro Storico di Salerno, dove un uomo armato di coltelloha fatto irruzione in un bar di Via Mercanti, a pochi passi dalla Pinacoteca Provinciale, minacciando il titolare e alcuni avventori. Il fatto è accaduto intorno alle 12:00, in pieno giorno, scatenando il panico tra cittadini e turisti che in quel momento affollavano la zona.

L’aggressore, un cittadino extracomunitario, avrebbe tentato un furto o rapina sotto la minaccia dell’arma. Il titolare dell’esercizio ha però reagito con prontezza, riuscendo a contenere l’uomo e a richiamare l’attenzione degli altri commercianti della zona, accorsi in aiuto. Nel trambusto scatenatosi all’esterno del locale, il malvivente ha colto l’occasione per sfuggire dandosi alla fuga. Immediato l’intervento dei Carabinieri, che lo hanno individuato e fermato conducendolo nella vicina Caserma in Via Duomo per le verifiche di rito.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza urbana nel centro cittadino, già più volte teatro negli ultimi giorni di simili episodi.

