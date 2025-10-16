SALERNO,PAURA PER UN COMMERCIANTE AL CENTRO STORICO

Attimi di tensione al centro storico di Salerno, in via dei Mercanti, dove un uomo di nazionalità siriana ha minacciato un commerciante della zona, scatenando il panico tra i passanti.

Secondo quanto ricostruito, l’individuo avrebbe prima infastidito il titolare di un negozio, venendo poi allontanato da un gruppo di ragazzi intervenuti in difesa del commerciante. Pochi minuti dopo, tuttavia, lo straniero è tornato sul posto armato di un coltello e di una catena, pronto a riaccendere la tensione.

Fortunatamente, la situazione non è degenerata grazie al tempestivo intervento degli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno, che sono riusciti a bloccare l’uomo prima che potesse colpire.

L’aggressore è stato denunciato per minacce e possesso di oggetti atti ad offendere. L’episodio, che ha destato forte preoccupazione tra residenti e commercianti del centro storico, riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree più frequentate della città.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...