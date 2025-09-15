15 Settembre 2025

SALERNO,RAPINA ALLA GIOIELLERIA GIOIA DI VIA TRENTO

admin 15 Settembre 2025

Colpo nella gioielleria “Gioia” di via Trento, nella zona orientale di Salerno . Una banda di malviventi ha fatto razzia, portando via gran parte dei gioielli esposti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la Scientifica per i rilievi.

Secondo le prime indiscrezioni, il bottino sarebbe consistente. Le telecamere interne hanno immortalato i ladri in azione, incappucciati e con i guanti, mentre quelle esterne avrebbero ripreso anche un’Audi nera che si allontanava velocemente dopo il colpo. Indagini in corso

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

img_5336-3

AGROPOLI,AL VIA IL TORNEO MATTIA STANO

admin 15 Settembre 2025
013de389-6037-4de7-baee-4373c5d5e8b6-1

L’AGROPOLI NON VA OLTRE IL PAREGGIO LA PROMOZIONE È DURA

admin 14 Settembre 2025
CRONACA

AGROPOLI, BAGNO DI FOLLA PER SIGFRIDO RANUCCI

admin 12 Settembre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_5337

SALERNO,RAPINA ALLA GIOIELLERIA GIOIA DI VIA TRENTO

admin 15 Settembre 2025
img_5336-2

AGROPOLI,AL VIA IL TORNEO MATTIA STANO

admin 15 Settembre 2025
salernitana

SALERNITANA VINCE IN RIMONTA DONNARUMMA PARA UN RIGORE ALLO SCADERE

admin 15 Settembre 2025
013de389-6037-4de7-baee-4373c5d5e8b6

L’AGROPOLI NON VA OLTRE IL PAREGGIO LA PROMOZIONE È DURA

admin 14 Settembre 2025
CRONACA

AGROPOLI, BAGNO DI FOLLA PER SIGFRIDO RANUCCI

admin 12 Settembre 2025