SALERNO,RAPINA ALLA GIOIELLERIA GIOIA DI VIA TRENTO
Colpo nella gioielleria “Gioia” di via Trento, nella zona orientale di Salerno . Una banda di malviventi ha fatto razzia, portando via gran parte dei gioielli esposti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la Scientifica per i rilievi.
Secondo le prime indiscrezioni, il bottino sarebbe consistente. Le telecamere interne hanno immortalato i ladri in azione, incappucciati e con i guanti, mentre quelle esterne avrebbero ripreso anche un’Audi nera che si allontanava velocemente dopo il colpo. Indagini in corso
