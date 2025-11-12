SALERNO,RUBA TELEFONINO E COLPISCE AL VOLTO UN RAGAZZO, PRESO IL RAPINATORE DEL CORSO 

È stato confermato con l’arresto, il fermo effettuato immediatamente dopo la rapina del marocchino che per impossessarsi del telefono cellulare di un ragazzo non ha esitato a picchiarlo, dandogli un pugno in volto. L’episodio si è verificato poco prima delle 22 ieri sera sul centralissimo Corso Vittorio Emanuele, dove il rapinatore molto probabilmente in stato di ebrezza ha avvicinato la vittima e colpendolo con un pugno in faccia si è impossessato del telefono cellulare. La scena è avvenuta davanti agli occhi di numerosi testimoni che passeggiavano sulla via dello shopping e che hanno dato prontamente l’allarme riferendo alle forze di polizia che il rapinatore si era diretto verso la stazione ferroviaria di Salerno. Ed è qui, nei pressi del bar tabacchi che una pattuglia della sezione Volanti della polizia di Stato ha intercettato e fermato il rapinatore che dovrà rispondere anche di lesioni per la vittima per la quale invece è stato necessario il soccorso da parte dei volontari della Croce Rossa. I sanitari hanno dovuto infatti medicare il volto del ragazzo, dopo la visibile ferita riportata per il pugno ricevuto. L’episodio di ieri sera, avvenuto in un orario dove per strada c’era ancora molta gente, ha riacceso nuovamente l’allarme sicurezza nel cuore della città tra attimi di paura e tensione.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...