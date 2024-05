SALERNO,TROVATO CON LA DROGA LA FINANZA LO ARRESTA

Gli agenti della Guardia di Finanza di Salerno lo hanno tratto in arresto in flagranza di reato con l’accusa di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. L’uomo è stato fermato in una strada del centro città e trovato in possesso di sedici dosi di cocaina e sei grammi di hashish, contenuti all’interno di una confezione di medicinali, oltre alla somma di 400 euro possibile provento della sua attività di spaccio.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...