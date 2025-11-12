12 Novembre 2025

SANTA MARIA CONDEMI SULLA PANCHINA

admin 12 Novembre 2025

Terzo allenatore anche per la polisportiva Santa Maria,al posto di di Ferrara siederà Carmelo Condemi

