SCARIO, IMPATTO FRONTALE 5 GIOVANI FERITI

Violento scontro frontale nella notte a Scario, frazione di San Giovanni a Piro. Due le automobili coinvolte nel sinistro, che è avvenuto poco dopo le 2 lungo la Statale 18.Una Ford Fusion con a bordo due ragazzi avrebbe invaso la corsia opposta al senso di marcia impattando contro una Fiat Panda al cui interno erano presenti tre giovani del posto.

Le vetture sono andate distrutte ma nessuno dei cinque giovani coinvolti è stato ferito gravemente.Sul posto i sanitari del 118 per le cure ai feriti e i carabinieri per i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti avvenuti una Ford Fusion con a bordo due ragazzi, per cause in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta al senso di marcia impattando contro una Fiat Panda che sopraggiungeva dalla opposta direzione e al cui interno erano presenti altri 3 giovani del posto. Foto Infocilento

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...