SCONTRO SULLA TRE CORSIE CASERTA SALERNO

Terribile incidente sull’autostrada A30, Caserta-Salerno nei pressi di Palma Campania, direzione nord. Nello scontro sono rimasti coinvolti più mezzi, tra cui un camion.

Le persone all’interno dei veicoli sono state trasportate in ospedale Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine. Si stanno effettuando tutti i rilievi del caso per chiarire la dinamica del drammatico impatto. Coda di diversi chilometri in autostrada. Si consiglia di uscire ad altri svincoli.

