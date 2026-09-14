SECONDO TEMPO DA SBALLO L’AGROPOLI APR IL CAMPIONATO CON UNA VITTORIA 2-1

Vittoria all’esordio per l’Agropoli: Rocchese ko 2-1

L’Agropoli inizia il proprio cammino stagionale conquistando tre punti preziosi al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena contro la Rocchese, superata per 2-1 soltanto nei secondi quarantacinque minuti. Nella prima metà di gara la formazione ospite parte con un piglio decisamente più intraprendente e sfiora il vantaggio al decimo minuto con Citro, fermato soltanto da un intervento miracoloso di Tezza su assist di Santucci. La reazione dei delfini si concretizza a metà frazione prima con un tiro-cross di Tedesco deviato da Pisapia e successivamente con un tentativo dalla distanza di Santonastaso che sfiora il palo, prima che uno spunto da fuori area di Citro mandi le squadre negli spogliatoi sul punteggio di parità. Nella ripresa la compagine di mister Squillante cambia ritmo mostrando una maggiore aggressività: Canavese e Tedesco mettono subito a dura prova la difesa avversaria, mentre la svolta definitiva arriva con gli innesti dalla panchina che aumentano la qualità dell’attacco cilentano. Dopo una risposta straordinaria di Pisapia su colpo di testa di Rabbeni, al settantasettesimo minuto l’Agropoli guadagna un calcio di rigore che Canavese trasforma con freddezza tramite un elegante cucchiaio; all’ottantaseiesimo giunge poi il raddoppio firmato ancora da Rabbeni, bravo a staccare di testa mandando la sfera sul palo prima dell’ingresso in rete. Inutile il gol nel finale di Amarante per la Rocchese, arrivato nonostante l’inferiorità numerica della sua squadra, che accorcia le distanze senza tuttavia impedire la festa finale dell’Agropoli al triplice fischio.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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