14 Settembre 2026

SECONDO TEMPO DA SBALLO L’AGROPOLI APR IL CAMPIONATO CON UNA VITTORIA 2-1

admin 14 Settembre 2026

Vittoria all’esordio per l’Agropoli: Rocchese ko 2-1
L’Agropoli inizia il proprio cammino stagionale conquistando tre punti preziosi al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena contro la Rocchese, superata per 2-1 soltanto nei secondi quarantacinque minuti. Nella prima metà di gara la formazione ospite parte con un piglio decisamente più intraprendente e sfiora il vantaggio al decimo minuto con Citro, fermato soltanto da un intervento miracoloso di Tezza su assist di Santucci. La reazione dei delfini si concretizza a metà frazione prima con un tiro-cross di Tedesco deviato da Pisapia e successivamente con un tentativo dalla distanza di Santonastaso che sfiora il palo, prima che uno spunto da fuori area di Citro mandi le squadre negli spogliatoi sul punteggio di parità. Nella ripresa la compagine di mister Squillante cambia ritmo mostrando una maggiore aggressività: Canavese e Tedesco mettono subito a dura prova la difesa avversaria, mentre la svolta definitiva arriva con gli innesti dalla panchina che aumentano la qualità dell’attacco cilentano. Dopo una risposta straordinaria di Pisapia su colpo di testa di Rabbeni, al settantasettesimo minuto l’Agropoli guadagna un calcio di rigore che Canavese trasforma con freddezza tramite un elegante cucchiaio; all’ottantaseiesimo giunge poi il raddoppio firmato ancora da Rabbeni, bravo a staccare di testa mandando la sfera sul palo prima dell’ingresso in rete. Inutile il gol nel finale di Amarante per la Rocchese, arrivato nonostante l’inferiorità numerica della sua squadra, che accorcia le distanze senza tuttavia impedire la festa finale dell’Agropoli al triplice fischio.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

img-20260901-wa00068904475523450549229

ANDREA BUFFO IL PICCOLO  FENOMENO DI AGROPOLI STRABILIA NELLE CORSE AUTOMOBILISTICHE

admin 13 Settembre 2026

US AGROPOLI TENSIONI ALL’INTERNO DEL SETTORE GIOVANILE

admin 12 Settembre 2026
7cbfd083-5af4-4abd-9b7a-10f6a4c4ad87-1

L’AGROPOLI CALA IL POKER IN COPPA ITALIA 4-0

admin 7 Settembre 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

a7dd1043-aaaa-4baa-af0a-12411eabdfbd

SECONDO TEMPO DA SBALLO L’AGROPOLI APR IL CAMPIONATO CON UNA VITTORIA 2-1

admin 14 Settembre 2026
CRONACA

SALERNO, AL SEA GARDEN TORNA IL RITMO CARAIBICO

admin 14 Settembre 2026
IMG-20260901-WA0006

ANDREA BUFFO IL PICCOLO  FENOMENO DI AGROPOLI STRABILIA NELLE CORSE AUTOMOBILISTICHE

admin 13 Settembre 2026
dbfa3187-453c-49ed-9958-3c689595c3df

SALERNO,FOLLA DELLE GRANDI OCCASIONI PER L’OUVERTURE DELL’ACCADEMIA DI EMANUELE SICIGNANO E ANTONIO CONTALDO

admin 13 Settembre 2026
img_2055

LA GUMINA TRIS PRIMA VITTORIA DELLA SALERNITANA 4-2

admin 12 Settembre 2026