SERIE C AGROPOLI IL GUARIGLIA E’ PRONTO PER GELBISON-AVELLINO PREVISTI 3000 SPETTATORI

A poche ore dalla sfida tra Gerlbison-Avellino lo stadio Guariglia di Agropoli si presenta nella sua veste migliore. Sono stati venduti tutti gli 800 biglietti della tifoseria ospite messi a dispiosizione, il sold out c’è da martedi’, ma si pensa ad un numero maggiore di tifosi irpini. Intanto sono ancora disponibili i biglietti L’Avellino è proiettato alla conquista della zona play off e la cura Rastelli comincia a dare i suoi frutti. La Gelbison a sua volta sarà impegnato nella corsa per evitare i play out e dopo un ottimo girone di andata deve difendere quando di buono è stato relizzato fino a questo momento. L’ultimo risultato positivo è stato il pareggio di Crotone 1-1 dove ha sfiorato la vittoria.

LE PAROLE DI RASTELLI

In vista del match contro la Gelbison è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dell’Avellino, Masssimo Rastelli. Queste le sue dichiarazioni riprese dal sito ufficiale del club irpino: “Sono una squadra solida, hanno una precisa identità e concedono pochissimo. Sono pericolosi perché hanno in organico giocatori di qualità, che ti possono fare la giocata risolutiva. Giocano soprattutto su quelli che possono essere gli errori in fase di possesso dell’avversario ripartendo velocemente. Bisogna essere bravi a concedere il minimo sindacale”.

Sul mercato: “Sono contentissimo dell’arrivo di D’Angelo perché ha le caratteristiche che a noi servivano. È stato già qui, conosce l’ambiente e quindi non ha bisogno del periodo minimo di ambientamento. Per quello che sarà il futuro non abbiamo particolari ansie, abbiamo una squadra in crescita con una propria identità che ha raggiunto certi equilibri e quindi il nostro compito è quello di cercare di puntellare quelle caratteristiche in alcuni reparti che ci consentirebbero di alzare ulteriormente il livello e fare un girone di ritorno consono all’importanza di questa piazza”.

Infine sulla scomparsa di Gianluca Vialli”: “Questa notizia ha colpito un po’ tutti, anche se le ultime notizie ci avevano un po’ preparato al peggio. Non perdiamo soltanto un grande calciatore ma soprattutto un grande uomo. È sempre stato un esempio dentro e fuori dal campo”.

LA PAROLE DI DE SANZO

Il nuovo anno per la Gelbison si apre ancora con un derby regionale: questa volta ad attendere i cilentani sono gli irpini dell’Avellino del tecnico Rastelli, apparsi in salute proprio con l’arrivo dell’allenatore vesuviano. Di contro, dopo una serie di risultati utili, la Gelbison di Fabio De Sanzo nelle ultime giornate ha mostrato segni di crisi e la sosta è giudicata in modo utile da parte dell’allenatore calabrese: «Dopo gli ultimi due ko la sosta ci ha fatto bene, abbiamo potuto recuperare sia sul piano fisico che mentale. Contro una squadra in salute c’è bisogno di una prova di grande spregiudicatezza per fare risultato pieno. Per i due nuovi arrivati (Granata e Francofonte) penso che possano entrare subito in gioco»

Il fischio d’inizio è previsto per le 14.30, arbitra Virgilio di Trapani. Intanto sul fronte mercato da registrare la partenza dell’attaccante Sorrentino passato al Giugliano

TIFOSERIE

I tagliandi per il settore locale potranno essere acquistati presso:

Corinoti Viaggi – Vallo della Lucania (SA) https://bit.ly/3i5LYPp Portale online “Posto Riservato” al link

PREZZI: € 50,00 Tribuna VIP € 30,00 Tribuna Centrale € 15,00 Tribuna Laterale Superiore € 15,00 Tribuna Laterale Inferiore € 10,00 Ragazzi 12/14 anni

SETTORE OSPITI

Music Point – Via Colombo, 15, Avellino (AV) https://bit.ly/3i5LYPp Portale online “Posto Riservato” al link

PREZZO: € 15,00 + € 1,50 (diritto di prevendita)

PERCORSO PREDISPOSTO TIFOSI OSPITI

1) E841 uscita A2/E45 2) Uscita autostrada E45 – Eboli 3) SP30 fino al bivio di Santa Cecilia di Eboli 4) SS18 – uscita Agropoli Sud 5) Via Pertini, ss 18 Via Madonna del Carmine, innesto rotonda Via Dante Alighieri, Viaa Antonio Scarpa, Via Salvo D’Acquisto, innesto rotonda SS 267 direzione Ospedale fino al svincolo riservato alla tifoseria ospite antistante l’Ospedale di Agropoli (Ingresso 2)

