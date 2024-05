SERIE D I SUPERCANNONIERI DEL GIRONE I DAL 2011 A OGGI QUANTI EX AGROPOLI

Quali sono i calciatori più prolifici nel campionato di Serie D? Difficile, quasi impossibile rispondere a questa domanda. Sarebbero davvero troppe le variabili da prendere in considerazione: squadre in cui hanno militato, difese e portiere affrontati, gironi complicati o più abbordabili.

Ci affidiamo, dunque, a un dato oggettivo, andando a prendere in considerazione chi ha segnato più reti in ognuno dei nove gironi di Serie D.

Il campionato di calcio di Serie D, cuore pulsante del calcio dilettantistico italiano, si rivela un terreno di gioco affascinante e competitivo. In questo contesto, l’attenzione si concentra sugli artificieri, quei calciatori che brillano per la loro abilità nel segnare gol. Questo articolo propone un’approfondita analisi statistica dei cannonieri di Serie D, svelando i nomi e i numeri di coloro che si distinguono per la loro prolificità nel mettere a segno reti.

Naturalmente non siamo in possesso dei dati di stagioni molto lontane, ma possiamo, comunque, dare un quadro generale che inizia dalla stagione 2011-2012.

Girone I

Antonio Crucitti 98

Fabio Longo 90

Domenico Maggio 80

Tommaso Bonanno 70

Luca Ficarrotta 59 (FOTO)

Arcangelo Ragosta 59

Mattia Gagliardi 58

Giuseppe Savanarola 58

Diego Allegretti 56

Santiago Matias Dorato 53

Claudio De Rosa 50

Ciro Foggia 47

Pietro Terranova 45

Vincenzo Manfrè 45

Salvatore Manfrellotti 44

Madalin Tandara 43

Filippo Tiscione 43

Giuliano Alma 43

Marco Puntoriere 43

Pietro Arcidiacono 43

Giorgio Cicirello 41

IN GRASSETTO GLI EX AGROPOLI

