Su 2500 richieste alle quali si aggiungeranno quelle che arriveranno entro sabato prossimo,600 sono state prese in considerazione,per il momento.In ballo ci sono delle comparse per una serie televisiva girata tutta nel Cilento,si chiama The Vampir.

Di 600, tra, comparse e secondi ruoli, solo un centinaio passerà al ciack. L’appuntamento per i casting live è fissato al 31 ottobre presso al castello. Una ventina invece i protagonisti, tra i quali, come già accaduto con la prima serie, “Dance with me”, che ha visto la partecipazione straordinaria di Nathaly Caldonazzo e la Maestra Natalia Titova, si nascondono volti noti del mondo del cinema, della moda e ovviamente dei social, gli idoli della generazione 3.0. Le loro identità sono ancora top secret.

Vampire Princess (produzione esecutiva di Evetimes Entertainment) sarà girata in Campania, nello specifico sarà collocata negli scenari dell’Unione dei Comuni del Cilento, che hanno sposato ben volentieri l’iniziativa offrendo la loro collaborazione e dando la possibilità di filmare nei luoghi più caratteristici e pregni di storia del Cilento.

Si partirà con le riprese a metà dicembre e questa volta le puntate saranno di 20 minuti, minutaggio standard per le serie tv. La regia è di Mario Santocchio, giovane filmaker di Scafati. L’idea portante è quella di raccontare i vampiri non nella loro accezione più spaventosa e somigliante a Dracula, ma nella loro sembianza (più) umana, nella quale ci si può anche facilmente. Una lettura gradita soprattutto per i sostenitori e appassionati della saga di Twilight, con cui ci saranno delle strette connessioni.

La sceneggiatrice è Rosy Della Ragione, napoletana. «Quando mi è stato proposto di scrivere una serie i cui protagonisti fossero giovani vampiri sono stata entusiasta – racconta l’autrice del testo – Ho subito iniziato a pensare alle vicende da far intrecciare, ai personaggi, agli ambienti, alle atmosfere. Insomma a tutto ciò che occorre per far appassionare lo spettatore. TeenTv è uno stimolo per tutti a credere fortemente nei propri sogni e talvolta, anche ad investire e lottare per la loro realizzazione».

INFO utili A differenza delle principali piattaforme streaming concorrenti (Netflix, Amazon Prime) Teen TV, mette a disposizione i contenuti in maniera completamente gratuita sia sulla piattaforma dedicata che sui principali social utilizzati dai teen. Tel. 351 9914801 – www.teentv.it – info@teentv.it.