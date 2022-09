SIMONE VALIANTE DAL PD A FRATELLI D’ITALIA, E’ PIU’ DI UN IPOTESI

La campagna acquisti di Cirielli procede a pieno ritmo. Sostenuta dai sondaggi pro Meloni e dal quasi certo primato alle elezioni con Giorgia Meloni presidente del consiglio in pectore, ha terreno fertile. Sono in molti tra ex sindaci, ex assessori e consiglieri regionali e provinciali a fare il grande passo in Fratelli D’Italia il primo partito in Italia. E Cirielli non sta perdendo tempo e in quest’azione molto efficace e produttiva riesce a piazzare un colpo tosto e un altro potrebbe esserci nei prossimi giorni. Nelle prossime ore l’ex deputato del partito democratico, ex consigliere regionale ed ex sindaco, figlio d’arte, Simone Valiante mortificato dall’azione di De Luca nel partito democratico nel quale non gli ha fatto toccare praticamente palla e corteggiato da Edmondo Cirielli, sancirà il suo passaggio in Fratelli d’Italia, con lui una serie di sindaci del Cilento dell’area vallese.

Un colpo a sorpresa ma pesantissimo per Cirielli il quale tenta di riorganizzare il partito di Fratelli d’Italia praticamente sgangherato per colpa sua, nel salernitano. Il mancato decollo del centro destra in provincia di Salerno ha un solo responsabile ed è Edmondo Cirielli e ora con il partito in crescita sta tentando di rafforzare la propria posizione cementificando un entourage inattaccabile prima di farsi fare le scarpe da qualcuno con il partito al 25%. Edmondo Cirielli non può essere affidabile, l’ascesa di Vincenzo De Luca, di Alfieri e dei deluchini vede responsabili lui e il suo amico Antonio Iannone i quali hanno guardato alle loro poltrone buttando all’aria le velleità del centro destra perchè lo hanno spaccato e massacrato ovunque. Ora nel centro destra, anche gli alleati, sperano che i due (Cirielli e Iannone) abbiamo messo sale in testa e con la Meloni alla presidenza del consiglio possano organizzare il centro destra per ricompattarlo e farlo vincere anche in provincia di Salerno. Il nuovo corso passa per la campagna acquisti, Simone Valiante è quasi pronto, altri stanno già scaldando i muscoli, si svuota il Pd si rafforza Fratelli D’Italia per rinnovare la classe dirigente in provincia di Salerno in special modo nei comuni e dare scacco al deluchismo ormai sul viale del tramonto. Sergio Vessicchio