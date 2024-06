SSLERNO,STASERA TAPPA DI MISS ITALIA AL MAREMÓ BEACH

Salerno ospita questa sera la tappa di Missi Italia regionale.Il duo Antonio Contaldi ed Emanuee Sicignano hanno voluto riportare nel capoluogo una delle tappe deltour 2024 già cominciato a Maggio e si concluderà a settembre. Fra l’altro ci saranno anche altre tappe a sud di Salerno su tutte quelle di Agropoli e Capaccio Paestum dove il sindaco presidente della provincia Franco Alfieri si è reso molto disponibile ad ospitarla. Questa sera come sempre la performance tricolore in passarella sarà presentata dal brvissimo storico presentatore Erennio De Vita. Appuntamento per le ore 21.00 al Marmò beache club in via Salvatore Allende nei pressi dello stadio Arechi e del porto Marina di Arechi.

