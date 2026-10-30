STANGATA SULL’AGROPOLI MA SQUILLANTE E LA SOCIETA’ TENGONO DURO

Un vero e proprio disegno crimonoso contro l’Agropoli. La squadra aggredita, malmenata e maltrattata a Cava dei Tirreni da alcuni giocatori dell’Atletico Pagani, la società paganese però è molto seria e incolpevole sugli episodi, i fatti sono accaduti negli spogliatoi e dirigenti locali si sono anche prodigati per evitare il peggio, ha visto soccombere l’Agropoli anche nella declatatoria del giudice sportivo il quale ha dato 5 giornate di squallifica a De Sio centrocampista agropolese solitamente conosciuto come un ragazzo d’oro. Il pestaggio ai danni del difensore Trezza non ha avuto conseguenza nessuna ma il giocatore presenta ancora oggi una tumefazione sull’occhio destro. Il giudice sportivo ha poi dato due giornate a porte chiuse per le due squadre per incidenti sulgi spalti mentre non c’è stata nessuna rissa e nessuno scontro tra le tifoserie anzi è stato tutto molto tranquillo per cui anche l’Atletico Pagani paga un prezzo alto per questa chiusura e addirittura la partita di ritorno a porte chiuse. Per onore di cronaca va detto che i fatti si sono svolti negli spogliatoi tra giocatori ma lo scadente arbitro non ha riportato realmente quanto successo.

La Figc poi sembra essersi accanita nei confronti dell’Agropoli. Prima la invita a fare un campionato di eccellenza per meriti sportivi ottenuti dalle posizioni e poi la fa iscrivere in promozione dopo aver allestito una squadra fortissima, poi gli mette nello stesso girone solitamente isolato a squadre della provincia di Salerno il Sant’Antonio Abate e poi la stanga con questi provvedimennti. Se non si tratta di un accanimento criminoso contro l’Agropoli poco ci manca. Ma ad Agropoli tengono duro, il momento è difficile e delicato e affrontato anche dalla dirigenza e dallo staff tecnico impegnato quotidianamente nel costruire l’obiettivo e riportare l’Agropoli nei campionati che contano.

La consapevolezza di aver costruito un organico vincente con tutti giocatori all’altezza di categorie superiori, fra l’altro tutti professionisti, da forza alla società e al tecnico il bravissimo Squillante il quale si è calato nella categoria nel migliore dei modi lui abituato scenari molto più altolocati dimostrando umiltà e saggezza. Gli allenamenti sono di grandissimo livello sembra di vedere una squadra di serie C, Squillante attento e deciso ausiliato dall’allenatore in seconda Alfonso Liguori un vero e proprio lusso per bravura e serietà anche lui merita prosceni più importanti, il preparatore atletico Mario Squillante strepitoso per come fa lavorare la squadra e il preparatore dei portieri Vitale preciso puntuale e serio sta facendo crescere i portieri nel rendimento. La presenza costante dei fisioterapisti Kecco e Antonio Moscarillo , l’attenta supervisione di Nicola Volpe e la decisa presenza di Francesco Magna al campo di allenamento, per il momento il Polito, prima di tornare al Torre fanno dell’Agropoli una squadra modello e i giocatori ne sono consapevoli. Infante, Cerruti e Ferrigno sono soddisfatti di come stanno andando le cose, la squadra in campo ha sgarrato solo con il San Gregorio in campo neutro a santa Maria di Castellabate campo infame e infausto dove Squillante nn voleva giocare visto che non aveva il campo per l’inutile atletica leggera, finì 0-0, poi il pareggio di Baronissi e la sconfitta contro il Pagani fanno parte di una tabella di marcia normale. La squadra suda e sgobba e si allena con impegno e serietà guidata da un autentico fuoriclasse come Squillante attualmente il piùdecorato allenatore della Campania. Naturalmente l’Agropoli fa gola e quindi i dirigenti sono pressati da richieste di allenatori e gente he si fa raccomandare per allenare e giocare nell’Agropoli ma i dirigenti e i presidenti sono chiusi a riccio. Infante, Cerruti e Ferrigno con Magna sono soddisfatti del lavoro della squadra che si sta amalgamando senza disporre del campo perchè l’atletica lo ha tolto per due volte, la semina per altre due volte e i giocatori sono costretti continuamente a peregrinare di qua e di la e stanno mostrando professionalitàe competenza facendo crescere una rosa di under molto interessante sui quali si può molto lavorare. Domenica derby con la Poseidon in campo neutro e a porte chiuse , mercoledì gara con il Sant’Antonio Abate in campo neutro, una situazione precaria perchè l’amministrazione comunale come si sa sta facendo campagna elettorale e babà sul Guariglia isolando l’Agropoli la quale dovrebbe avere ora più che mai l’appoggio della tifoseria e della città. La società è di primssimo piano e di grande livello economico e strutturale e punta decisamente a traguardi importanti. Questi sono incidenti di percorso ma Squillante sul quale tutti hanno puntato per il rilancio, l’uomo giusto al posto giusto, è l’unico intoccabile, i dirigenti e la società sanno bene che vincere è sempre difficile ovunque per questo hanno chiesto a Squillante la serie D in due anni perchè sanno che è l’unico capace di queste imprese perciò lo hanno blindato, chiunque altro con tutte queste avversità avrebbe affondato lui no perchè è Squillante un vincente di lusso e ad Agropoli sanno bene e se lo tengono stretto.Sergio Vessicchio

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