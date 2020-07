La diretta di www.canalecinquetv.it per la finale del “Reality and Fashion Show for Designers di Emanuele Sicignano è da non perdere.La location sul lago Lucrino a Pozzuoli l’Akademia ristorante nelle prenotazioni ha fatto registrare già il tutto esaurito per la soddisfazione del manager agropolese: “Per me è una soddisfazione sensazionale.Non potendo fare la finalissima all’interno dello studio televisivo abbiamo scelto una location fantastica come l’Akademia sul lago Lucrino a Pozzuoli.Sto facendo di tutto per la riuscita dell’evento che rappresenta solo un inizio dopo l’emergenza con la mia agenzia che quotidianamente lavora in lungo ed in largo per crescere continuamente.Il sold out mi soddisfa oltre ogni limite e quello che poi è una trasmissione televisiva si è trasformata in un evento mondano da vedere in tv naturalmente”

Mercoledì 15 luglio ritorna il “Reality and Fashion Show for Designers” per il grande finale della quinta stagione. Ad ospitare l’evento, che verrà trasmesso successivamente sui canali 274, 275 e 211 del digitale terrestre, 903 di Sky e in diretta su www.canalecinquetv.it, sarà l’Akademia Cucina and More, uno dei locali più in della Campania situato sul lago Lucrino.

Tanti ospiti del mondo dello spettacolo parteciperanno alla cena spettacolo organizzata per l’occasione, tra cui Tommaso Scala ex tronista di Uomini e Donne, Fabrizio Imas giornalista ed opinionista Rai, l’attore Vincenzo Soriano, Fabio Palazzi di Jet set Capri e tanti altri.

A partire dalle ore 21 inizierà l’ultima ed emozionante sfida in passerella tra le 11 stiliste rimaste in gara le quali si contenderanno il titolo di vincitrice della quinta stagione del fortunato Reality tv ideato da Emanuele Sicignano. A giudicare le loro creazioni sarà un team di esperti capitanato dal noto stilista Campano Raffaele Tufano, al tavolo giuria con lui; gli stilisti Gabriele Bonomo, Gianni Cirillo, Flavio Filippi, Emanuela de Simone, Luigi Auletta di Impero Couture, l’imprenditrice Anna Coviello di Valery Shop, la giornalista Edda Cioffi, Pablo Gil Cagnè della maison Gil Cagnè e il giornalista Antonio D’Addio.

Ad arricchire la serata saranno le creazioni dello stilista Luciano Fiore, della stilista Grazia urbano, della stilista Dora Mirabello, i brand Share e Queen’s Gold e i costumi del brand Siredea di Rosaria Carotenuto.

Nel parterre, la fashion Blogger Lina la Mura, Maurizio Vessa produttore esecutivo di Ifta, Giuseppe Acanfora direttore artistico dei locali della movida Salernitana, Roberto Jannelli di Ifta, il giornalista Sergio Vessicchio, Rosario Stagno di The best models Agency e Luigi Bilancia di Clarence Management.

Ospiti canori, la cantautrice D’aria, il cantante rap Zeno e Michele Selillo.

Make up artist a cura della Mix Art, Celebrity Events e Philipmartin’s.

Coreografie di Maria Carmen Vassallo.

Collaboratrici Giusy Cappiello e Susy Fiorillo. Partnership Accademia di moda e design di Maria Mauro.

Presentano Erennio de Vita e Alessandra D’Orsi.