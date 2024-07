SULLA SCENA AGROPOLESE PER OLTRE 50 ANNI ADDIO A CARMELO LEONETTI IL TORMENTINO

Carmelo Leonetti diventato il tormentino a metà degli anni 90 per via di una trasmissione a teleagropoli dove picconava i costumi agropolesi è scomparso oggi 30 luglio a Roma dove viveva ormai da oltre 25 anni. Protagonista della scena politica locale fu dirigente poi segretario della Democrazia Cristiana, assessore al commercio nella giunta Paolo Caputo nell’accordo tra la Dc e Il Psi. Più volte consigliere comunale. La sua età era ancora verde, 74 anni e tante cose ancora da fare. Anche nelle ultime uscite elettorali si era presentato per marcare la sua agropolesità ma lo aveva fatto senza pretese. Da Roma usava i social per continuare ad essere presente ad Agropoli ma ormai si era stabilito nella capitale dove era riuscito ad ottenere successi sia professionali che politici: Negli ultimi giorni aveva scritto un libro di cui spesso c parlava: “La settimana dei giorni pari” dove raccontava il suo calvario con la dialisi e raccontava le testimonianze molto toccanti di persone da lui incontrate durante le varie degenze. Raccontare la vita di Carmelo ci vorrebbe un’enciclopedia, ha vissuto con il cuore in mano verso gli altri a volte con eccesso di generosità. Crudo nelle sue disamine, attento agli sviluppi della società, aveva creato il Flamenco nel calcio giovanile , aveva fatto parte anche dello sport locale a più riprese giocando anche a buoni livelli nell’Us Agropoli. Negli ultimi giorni lo abbiamo sentito più volte al telefono, ci aveva detto che avrebbe dovuto subire un intervento per una patologia comparsa negli ultimi tempi, era tranquillo e sereno per niente affaticato anzi molto motivato, nulla che avrebbe fatto presagire a quella telefonata che la figlia ci ha fatto questa mattina annunciando il suo addio. Un uomo che ha fatto dell’altruismo il suo modo di vivere, simpatico, sorridente, sempre capace di stemperare anche dopo animosi discussioni. Un altro pezzo di storia della città se ne va e come è dura dire questa frase e mi pare che la stiamo dicendo troppo spesso. E’ il segno del naturale cambiamento che regola il tempo, purtroppo. E’ la triste realtà, inaccettabile ma realtà. Ti sia lieve la terra caro Carmelo, noi due ci siamo voluti molto bene e ora è tutto finito. sarà molto difficile dimenticarti. Sergio Vessicchio

