SUMMER BEACH SOCCER A CAPACCIO-PAESTUM

Il Summer Beach Soccer targato Aics torna di scena a Capaccio-Paestum, da giovedì 11 a domenica 14 luglio tutti in spiaggia per le qualificazioni alle Finali Nazionali che si disputeranno dall’1 al 4 agosto a Ostia e che metteranno in palio lo Scudetto e la Coppa Italia.

Lungo lo splendido lungomare della città salernitana si affronteranno le migliori squadre giovanili del panorama nazionale, saranno ben 230 gli atleti protagonisti in spiaggia suddivisi tra le categorie Under 10, Under 11, Under 13, Under 15 e Under 16.

Il torneo, organizzato da Aics con la collaborazione tecnica di Sport in Tour, gode del patrocinio del Comune di Capaccio-Paestum da sempre pronto ad affiancare iniziative prestigiose per il proprio territorio.

