TANTO TUONO’ CHE PIOVVE I SEGNALI GIA’ C’ERANO L’AGROPOLI CROLLA A SARNO 4-0

Un poker che parla chiaro, mette i puntini sulle i, fa notare le differenze e consegna al campionato un Agropoli totalmente ridimensionato dopo le 13 partite senza perdere. La squadra aveva fatto più del suo dovere rispetto ai mezzi tecnici a disposizione e davanti alla corazzata Sarnese ormai solitaria vincitrice del girone B di eccellenza si è dovuta inchinare. Il 4-0 non fa una piega è giusto e poteva essere anche più largo. Solo una traversa per l’Agropoli peraltro sullo 0-0 è troppo poco per impensierire la regina del campionato. Sicuramente il primo goal preso nel primo minuto di recupero del primo tempo,Ciampi lasciato solo in area di rigore deposita in rete un bel cross dalla destra, ha spezzato le gambe ai delfini ma nella ripresa non c’è stata storia perchè i nocerini hanno gestito la gara sul possesso palla degli agropolesi controllando il risultato che è diventato ancora più severo quando Corado servito da Gaita sbaglia da distanza ravvicinata il pareggio e sulla riipartenza il tiro dalla distanza di Pellecchia non lascia scampo a Romano per il doppio vantaggio. Al 72’ arriva la rete che chiude l’incontro con Cassandro che vede Romano fuori dai pali e lo sorprende con un tiro dai 40 metri che prima colpisce il palo e poi termina in rete. Allo scadere Dentice fa poker e manda in visibilio lo Squitieri. Per l’Agropoli una resa incondizionata troppo più forte la Sarnese e troppo poco attrezzata la formazione di Ambrosino.

Purtroppo la dirigenza non ha dato seguito all’imput della proprietà che aveva pressato per far arrivare un centrocampista di spessore, bocciati dal tecnico soluzioni importanti come quella di Eros Medaglia un affare low cost e si continua ad indugiare su Sanna II, Cesanu a centrocampo cosa orribile e su Raucci a sinistra calciatore scarso e inopportuno. C’è da puntare al secondo posto lontano 6 punti ma sopratttutto se si centreranno i play off servono altri giocatori e altre motivazioni. L’impressione che la squadra già fosse arrivata c’era da tempo, certo non bisogna ripartiire da capo perchè quanto fatto è importantissimo ma nemmeno cercare altri miracoli perchè l’allentaore con i suoi collaboratori e con i giocatori ne hanno fatti già molti. Arriva il Giffoni sei casale domenica prossima, ha gli stessi punti dell’Agropoli e non si tratta di una gara semplice, all’andata fini 1-1 ma era la preistoria di questa stagione. Sergio Vessicchio

