TEDESCO SBAGLIA IL RIGORE DEL SEMI AGGANCIO L’AGROPOLI PAREGGIA

Finisce senza reti ma non senza emozioni il big match della domenica tra Città di Campagna e U.S. Agropoli. Al “Dony Rocco” va in scena una sfida intensa, combattuta e tatticamente bloccata, che si chiude con un pareggio a reti inviolate. Un punto a testa che lascia il Campagna in vetta con 28 punti e permette all’Agropoli di agganciare la Rocchese al secondo posto a quota 24.

La gara si apre con un momento di forte intensità emotiva. Lo stadio si stringe nel ricordo di Gabriele ed Enrico, i due giovani campagnesi scomparsi una settimana fa in un tragico incidente stradale. Le due squadre entrano in campo indossando una maglia speciale dedicata ai ragazzi, mentre il pubblico osserva un toccante minuto di raccoglimento. Un gesto semplice ma potente, che unisce atleti e tifosi in un abbraccio collettivo.

Dal primo all’ultimo minuto la partita conferma le attese: è scontro diretto vero, dove nessuno vuole sbagliare. Le due squadre si studiano, si rispettano e concedono pochissimo. La prima vera occasione arriva a metà del primo tempo, quando l’Agropoli sfiora il vantaggio: Capozzoli colpisce di testa su un cross preciso di Tedesco sul secondo palo, ma la sfera termina sul fondo. Il Campagna risponde nel finale di tempo con una delle chance più nitide della propria partita: Santucci impatta di testa da pochi passi, trovando però un attento Lesta, reattivo nel bloccare il tentativo.

Nella ripresa la gara si fa più spezzettata e nervosa, con diversi cartellini che frenano il ritmo. Il Campagna prova a spingere nella prima parte del tempo, pur costruendo una sola vera occasione: su un intervento non impeccabile di Lesta, Esposito non riesce nel tap-in a pochi passi dalla porta. L’Agropoli risponde al 25’, quando Tedesco calcia dal limite mancino: il tiro, deviato, sfila sul fondo. La grande chance dei delfini arriva però a cinque minuti dal 90’: D’Avella, entrato da poco, conquista un calcio di rigore. Dal dischetto va Tedesco, uno specialista con tre penalty realizzati in stagione, ma questa volta Pisapia indovina l’angolo e salva il risultato. È l’occasione più grande della partita, e anche il rimpianto maggiore per gli ospiti.

Dopo sei minuti di recupero il triplice fischio sancisce un pareggio che rispecchia l’andamento del match: grande equilibrio, poche disattenzioni e portieri decisivi nei momenti chiave. Il Campagna resta primo con 28 punti, mentre l’Agropoli sale a 24 raggiungendo la Rocchese. La corsa al vertice resta apertissima, con tre formazioni racchiuse in quattro punti e un girone di ritorno che promette scintille.

admin Sergio Vessicchio

