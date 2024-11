TORNA AGROPOLI-EBOLITANA, LA SFIDA MANCA DA OLTRE 10 ANNI

Saranno quasi 10 anni forse più che non si gioca Agropoli-Ebolitana sfida epica per il calcio della piana del sele con incroci sempre molto sentiti e pieni di pubblico. E con appuntamenti topici come quando al Landolfi nel 1974 i delfini andarono in promozione(foto) o con i goal di Dirceu il doppio ex Volpicelli, gli scontri, le iniziative, una gara che raccoglie una marea di ricordi e che torna dopo tanto da tempo.

Una partita che ha segnato mezzo secolo tra il Massaioli e il Landolfi poi sostituiti dal Dirceu e il Guariglia. Dal Nucleo sconvolti ai Blue Dolphins con le coreografie per ricordare le “mazzate” sotto le palazzine dalle quali la gente buttava di tutto al Landolfi. Una partita ricca di ricordi, di storia, di calcio, di vita testimonianza di un calcio che sicuramente non esiste più. Oggi è un altro calcio più raffinato e meno ruvido ma sicuramente meno qualitativo. A noi piaceva quello li ma accettiamo anche questo. Sergio Vessicchio

