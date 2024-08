TURISTI DI PARMA SCRIVONO UNA POESIA SU AGROPOLI E LA RECITANO/VIDEO

Due uomini di cultura, due personaggi molto sentimentali in vacanza in questi giorni nel Cilento. Ci contattano e ci leggono una poesia bellissima su Agropoli. Prima si presentano:

“Siamo il Dottor Raffaele Crispo e il Maestro del Lavoro Elvis Ronzoni… Cittadini di Parma operanti nel settore turistico e dell’accoglienza da oltre trent’anni nella nostra città dove con alcune associazioni culturali collaboriamo alla realizzazioni di eventi culturali.. Abbiamo la passione per la scrittura e per la poesia. Lo scorso anno con la Catitas Diocesana abbiamo pubblicato libro di nostri versi il cui ricavato è andato interamente devoluto in beneficenza. Abbiamo scritto sonetti,, filastrocche che son giunte anche oktrealpi e in America

Lo scorso aprile sapendo di venire in vacanza ad Agropoli abbiamo letteralmente studiato la storia, l’arte, le bellezze e i prodotti tipici agropolesi lasciandoci ispirare per scrivere i nostri versi dedicati alla vostra bella città. Sicuramente Agropoli ha ricevuto versi e dediche più lusinghiere dei nostri soprattutto in dialetto cilentano. Ci auguriamo che i nostri siamo ugualmente graditi perché scritti con il cuore. Non appena rientreremo a Parma e pubblicheremo circa la nostra visita amichevole ad Agropoli avremo il piacere di condividerlo con voi. Viva Agropoli”

