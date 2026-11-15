L’Agropoli ha una società imponente sotto l’aspetto imprenditoriale con grandi prospettive.Il solo cambio tra due allenatori di grandissimo profilo come Squllante e Pirozzi la dice lunga sulle ambizioni della società tra le più gettonate della Campania se é vero nome é vero che tutti i calciatori migliori vogliono vestire la gloriosa maglia con il delfino sopra. Il progetto a lunga gittata avrà i suoi frutti e l’Agropoli con Infante,Cerruti, Ferrigno e Magna scalerrà posizioni e categorie.Chi scrive si fa interprete della soddisfazione generale per questo stato di cose ma é la stessa penna che dà un ventennio evidenzia nel calcio agropolese della presenza di Gennaro Russo a nostro avviso non all’altezza del compito dirigenziale e tecnico. Ora riveste un ruolo di responsabile del settore giovanile. I risultati sono devastanti.

Dalla fuga di giovani calciatori, tecnici e collaboratori fino all’ultima decisione del Giudice Sportivo: cresce la preoccupazione intorno al settore giovanile dell’US Agropoli 1921. Nel mirino la gestione del responsabile Gennaro Russo.

C’è grande preoccupazione intorno al settore giovanile dell’US Agropoli 1921, società che porta sulle spalle oltre un secolo di storia calcistica e che oggi si trova a fare i conti con una situazione che sta alimentando malcontento, delusione e interrogativi sul futuro.

Al centro delle polemiche c’è Gennaro Russo, consigliere comunale del Comune di Agropoli e responsabile del settore giovanile della società biancazzurra. Una doppia veste che rende ancora più evidente l’attenzione pubblica intorno alla vicenda.

Da tempo, secondo le contestazioni provenienti da una parte dell’ambiente sportivo, la gestione del settore giovanile sarebbe caratterizzata da gravi criticità organizzative e tecniche. Una situazione che, sempre secondo le segnalazioni interne, avrebbe contribuito ad allontanare diversi ragazzi, collaboratori e tecnici, mettendo in difficoltà un progetto che dovrebbe rappresentare il futuro della società.

Il settore giovanile non è semplicemente un’attività collaterale: è il cuore pulsante di una società calcistica, il luogo in cui si formano i ragazzi, si costruiscono competenze e si trasmettono i valori dello sport e dell’appartenenza.

Per questo motivo, quanto starebbe accadendo ad Agropoli merita una riflessione seria.

L’ULTIMA FIGURA: LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

L’episodio più discusso risale alla gara del 9 novembre 2026 tra Insieme Per Crescere e Agropoli U16.

La decisione pubblicata dal Giudice Sportivo Territoriale della FIGC Campania, a firma dell’avv. Mariano Salvio, riporta quanto segue:

Durante l’incontro, la squadra dell’Agropoli non disponeva più del numero minimo di calciatori necessario per proseguire la partita. L’arbitro era quindi costretto a sospendere definitivamente la gara al 14° minuto del secondo tempo, quando il risultato era di 14-0 in favore della società Insieme Per Crescere.

Il Giudice Sportivo ha deliberato di infliggere all’Agropoli la punizione sportiva della perdita della gara, confermando il risultato di 14-0 acquisito sul campo.

Un episodio che, indipendentemente dalle motivazioni che hanno portato a questa situazione, rappresenta un fatto sportivo pesante e che impone interrogativi sulla gestione e sull’organizzazione del settore giovanile.

Per una società come l’US Agropoli 1921, con una storia che supera i cento anni, vedere il proprio nome associato a episodi del genere è motivo di grande amarezza.

CHI STA CERCANDO DI SALVARE IL SALVABILE?

In questo scenario vengono riconosciuti gli sforzi di alcune figure che, secondo quanto emerge dall’ambiente societario, starebbero cercando di mantenere in piedi il settore giovanile e limitare i danni.

Tra queste vengono indicati mister Gennaro Volpe, Ugo Landi e Aldo Astone, persone che starebbero lavorando per salvaguardare quanto ancora resta di un progetto sportivo che rischia di perdere credibilità e partecipazione.

Ma fino a quando si potrà andare avanti affidandosi soltanto alla buona volontà di chi cerca di rimediare alle difficoltà?

La domanda è inevitabile: chi deve assumersi la responsabilità di una gestione che sta provocando così tanto malcontento?

I TIFOSI CHIEDONO CHIAREZZA E UN CAMBIO DI ROTTA

Il malcontento non riguarda soltanto i risultati sportivi. A preoccupare è soprattutto la perdita di entusiasmo, la partenza di ragazzi e collaboratori e la sensazione di un settore giovanile che avrebbe bisogno di una riorganizzazione profonda.

Tra i tifosi e alcune componenti dell’ambiente interno cresce la richiesta di un intervento deciso da parte della dirigenza.

Una parte dell’ambiente chiede apertamente l’allontanamento di Gennaro Russo dall’incarico di responsabile del settore giovanile, ritenendo necessario affidare la gestione a figure con competenze tecniche, organizzative e gestionali adeguate.

Non si tratta di una questione personale, ma di una questione che riguarda il futuro di una società storica e il percorso di tanti giovani calciatori.

L’US AGROPOLI 1921 MERITA RISPETTO

L’Agropoli non è una società qualsiasi. È una realtà che rappresenta una parte importante della storia sportiva della città e che merita di essere tutelata, soprattutto quando si parla di ragazzi, famiglie e settore giovanile.

Non si può permettere che le difficoltà organizzative compromettano il lavoro di chi crede ancora in questi colori.

La dirigenza ha il dovere di fare chiarezza, verificare le criticità segnalate e valutare se l’attuale organizzazione sia realmente in grado di garantire un futuro al settore giovanile.

La domanda finale è semplice: l’US Agropoli 1921 vuole continuare così oppure è arrivato il momento di prendere decisioni coraggiose?

Perché la storia ultracentenaria dell’Agropoli merita rispetto. E soprattutto lo meritano i ragazzi, le famiglie, gli allenatori e tutti coloro che ogni giorno dedicano tempo e passione a questa maglia.

Il futuro della società non può essere sacrificato per una gestione che oggi, alla luce delle contestazioni e degli episodi emersi, ha bisogno di essere seriamente messa in discussione. Sergio Vessicchio

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