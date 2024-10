US AGROPOLI, ALTRA PARTITA PERSA PAGA LA SEGRETARIA(COPERTURA) LICENZIATA

L’Agropoli sul campo ha 5 punti ma in classifica ne ha 2 se non di meno è da vedere ancora. Un altro punto conquistato sul campo è immolato sull’altare delle marchette e ora la misura è colma. L’Agropoli non si può affossare da prestanomi e da una sufficienza organizzativa da fare spavento. Sembra essere ritornati ai tempi di Bisogno quando fu lasciato solo da Taccone e si trovò a gestire qualcosa più grande di lui. Il pareggio di sabato scorso diventa una sconfitta per effetto della posizione di un calciatore che giocava in terza categoria al nord Italia e risultava essere squalificato. Dopo la partita persa a tavolino con il Montemiletto dove c’era un errore di tesseramento, gara persa sul campo e per effetto del ricorso l’Agropoli prende un punto di penalizzazione, ora anche la gara con la Virtus Stabia durante la quale l’Agropoli aveva pareggiato, perde il punto conquistato sul campo e uno di penalizzazione ma potrebbero essere anche tre i punti per cui i delfini scivolerebbero a 0 punti in classifica mentre sul campo ne ha fatti 5. Qualcosa di assolutamente vergognoso se si considera che allenatore e giocatori stanno facendo il massimo per fare punti.

La vera responsabile ufficialmente è la segretaria tal Doriana Comanda scelta dalla governance dell’U.S Agropoli anche se lei di fatto compare solo ufficialmente perché poi fa tutto il suo compagno tal Cristian Noschese vecchia conoscenza del commercio della movida agropolese attualmente team manager( e ci vuole coraggio) della Puteolana. Un soggetto molto autoreferenziale, carta conosciuta ad Agropoli a Battipaglia e in molte parti, capace di sapersi accreditare a società e dirigenze il quale si è fatto la nomea di bravo segretario( ma è solo una nomea nei fatti non lo è affatto) e se ufficialmente sta con la Puteolana poi invece lavora( ci sono le testimonianze) con altre società come l’Agropoli dove ha messo la compagna. Quindi l’Agropoli prende punti di penalizzazione e partite perse per l’incapacità della compagna di Cristian Noschese la signora Doriana Comanda licenziata dall’Agropoli subito dopo quest’altra partita persa. Incapace e consigliata male sulla Comanda si scaricano le colpe del disastro attuale che non si tratta di un disastro tecnico perché la squadra che deve salvarsi ha 5 punti quindi una classifica seppur deficitaria ma all’altezza del suo valore tecnico. Le colpe va invece anche in chi ha scelto la Comanda quale segretaria ben sapendo che ricopre un ruolo di facciata perché poi fa tutto il compagno Cristian Noschese. L’Agropoli non può fare queste cose, bisogna stare attenti. I delfini fanno un’altra figuraccia ma devono darsi una regolata a livello organizzativo. E’ difficile poter mantenere un settore giovanile e la prima squadra con due nomi diversi e fare bene tutte le cose. La gente si sta mano mano allontanando e abbiamo già rapportato alla società i motivi di questo allontanamento. Qui c’è da salvare la squadra, anche la matricola, ma retrocedere sarebbe un bagno di sangue insopportabile perché poi riemergere sarebbe molto difficile. Quindi bisogna stare attenti a quando si fanno certe cose, quando si assume una segretaria che fa le veci di un familiare non tesserabile il reale facente funzioni peraltro molto discutibile si espone una società storica, importante e voluta bene come l’Agropoli ad un tracollo molto pericoloso. Sergio Vessicchio

