US AGROPOLI C’È IL NUOVO LOGO SIMBOLO DELLA RINASCITA

US AGROPOLI 1921 è orgogliosa di svelare un nuovo logo: un simbolo di rinascita, di carattere e di futuro. Grazie alla preziosa partnership con Spark, rappresentata dall’estro di Ciro Ruggiero, il design prende vita come mai prima d’ora. Ciro Ruggiero, Dottore e Specialista in design, ha guidato una trasformazione che riflette la storia, la passione e la determinazione della nostra gente.

Questo emblema, nato dal cuore di Agropoli, sarà presentato presto ufficialmente al Comune in presenza delle istituzioni e dei media: un momento che segna l’inizio di una nuova era per la nostra squadra, la più antica della Campania.

Un sentito ringraziamento a Spark e a Ciro Ruggiero per questa donazione preziosa: avete donato alla US Agropoli una identità visiva pronta a riscrivere la nostra storia. Rinascita, determinazione e ambizione si fondono in un simbolo che ci guida verso nuovi traguardi.

La dirigenza US AGROPOLI ringrazia Spark per questo grande passo avanti. Forza US Agropoli! 🚀⚽️

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...