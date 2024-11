US AGROPOLI, CRISI RISOLTA MONDELLI GUIDA LA CORDATA CON CERRUTI E INFANTE

L’Agropoli va avanti meglio di prima, basi solide dal punto di vista tecnico e ora assetto dirigenziale ancora più rafforzato. Costabile Mondelli al centro del progetto con Cerruti e Infante a sostenere le gesta di una squadra in palla pronta a far divertire ancora. Non vi era nessun dubbio sulla presenza di chi ha sempre fornito all’Agropoli tante energie. Chiamati per sostenere la compagine Cerruti e Infante non hanno lesinato energie per entrare nel progetto a guida Costabile Mondelli il quale con Agostino Ferrigno guida questo nuovo establishment pronto a dare sostegno ai giocatori e allo staff ma anche a rafforzare una dirigenza molto attenta e piena di idee. Mondelli ha detto: ” Per i tifosi rassicuro progettualità e la garanzia e il nuovo asset societario manterrà fede agli impegni presi e che rilancerà per un futuro basato sulle giovanili. Poi vogliamo la gestione delle strutture sportive”. In conferenza stampa è intervenuto anche il club Manager Rosario Cerminara che ha espresso la sua grande soddisfazione nell’aver trovato un punto d’intesa con un gruppo imprenditoriale che ha basi solide sulle quali poter programmare un futuro roseo per i delfini e dare serenità ai giocatori che stanno disputando un campionato di tutto rispetto. L’Agropoli oltre il centenario e con il centenario ha una forza trainante, la matricola più antica della Campania è senza ombra di dubbio un brand importante e non solo per la città di Agropoli. La bandiera dei delfini continua a sventolare sui pennoni più alti della città, azzurra, bella, libera e piena di storia.

