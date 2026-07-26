2 Agosto 2026

US AGROPOLI ECCO MATUTE

admin 26 Luglio 2026

💙🤍 UN CENTROCAMPISTA DI GRANDE ESPERIENZA PER I DELFINI!

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 è lieta di annunciare l’ingaggio del centrocampista Kelvin Ewome Matute, camerunense classe 1988.

Un acquisto di assoluto valore che porta qualità, personalità ed esperienza al servizio di mister e squadra. Il suo curriculum parla da solo: dopo gli inizi nel calcio italiano con l’Udinese Primavera, Matute ha costruito una carriera di alto livello tra i professionisti.

Oltre 130 presenze in Serie B, con le maglie di Cesena (con cui ha conquistato la promozione in Serie A), Crotone, Pro Vercelli e Triestina, oltre alle esperienze in Serie C con Arezzo, Latina, Casertana e Juve Stabia.

Anche in Serie D ha lasciato il segno, indossando le prestigiose casacche di Avellino e Taranto, contribuendo alla vittoria di importanti campionati.

Un innesto di grande spessore che alza ulteriormente il livello della rosa biancoazzurra.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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