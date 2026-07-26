US AGROPOLI ECCO MATUTE
💙🤍 UN CENTROCAMPISTA DI GRANDE ESPERIENZA PER I DELFINI!
L’Unione Sportiva Agropoli 1921 è lieta di annunciare l’ingaggio del centrocampista Kelvin Ewome Matute, camerunense classe 1988.
Un acquisto di assoluto valore che porta qualità, personalità ed esperienza al servizio di mister e squadra. Il suo curriculum parla da solo: dopo gli inizi nel calcio italiano con l’Udinese Primavera, Matute ha costruito una carriera di alto livello tra i professionisti.
Oltre 130 presenze in Serie B, con le maglie di Cesena (con cui ha conquistato la promozione in Serie A), Crotone, Pro Vercelli e Triestina, oltre alle esperienze in Serie C con Arezzo, Latina, Casertana e Juve Stabia.
Anche in Serie D ha lasciato il segno, indossando le prestigiose casacche di Avellino e Taranto, contribuendo alla vittoria di importanti campionati.
Un innesto di grande spessore che alza ulteriormente il livello della rosa biancoazzurra.
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