Andrea Ciaramella allenatore accostato all’Agropoli

L’Agropoli pareggia 1-1 con l’Olimpia Salerno ,lo fa all’ultimo istante con una perla di Varriale,dopo aver subito il vantaggio degli ospiti nel primo tempo.Il goal consente ai delfini di qualificarsi per la seconda fase di coppa italia competizione che da l’accesso anche alla serie D.La partita ha visto i delfini soffrire non poco e giocare anche male.Se non avesse segnato Varriale sarebbe passato l’Olimpia.La rosa è da completare almeno con 4 elementi di spessore.Ci sono almeno tre squadre più forti davanti su tutte la Scafatese.La vigilia della partita è stata agitata però dal solito tourbillon di voci che vedono già un cambio in panchina e sarebbe ridicolo.Al nome dell’Agropoli viene accostato quello di Ciaramella,un ottimo allenatore,ma in questo momento fuori luogo.

Lo diciamo adesso perchè non vorremmo che per fare la guerra al tecnico la squadra parta senza i rinforzi chiesti e possa partire indietro con il distacco che sarebbe poi proibitivo da recuperare.I nuovi acquisti devono arrivare subito, le operazioni non devono essere legate ad un eventuale cambio tecnico della serie “arrivano i giocatori insieme al tecnico nuovo”.Se Gaglione ha scelto Turco si rispetti questa scelta anche perchè si tratta di un allenatore bravo,preparato,esperto e onesto.Anche perchè non si può far diventare l’Agropoli,dopo i sacrifici fatti dai tifosi per salvarla,un mercataccio da hinterland napoletano.Si porti rispetto per l’Agropoli,per Gaglione che sta riportando serietà nella società e nell’ambiente e per l’allenatore che va giudicato in base ai risultati non per una mera e consolidata legge di mercato.Sergio Vessicchio